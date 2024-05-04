بيريرا: لهذا السبب كان التحكيم أجنبي في قمة الكأس.. ولا نحل المشاكل في المقاهي

السبت، 04 مايو 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

فيتور بيريرا

كشف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عن سبب تعيين طاقم تحكيم أجنبي في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الماضية.

وقال البرتغالي لقناة دي إم سي: "من المحتمل أن يكون هناك حكام سابقين يريدون مني الرحيل لكي يأتوا مكاني، منصبي يحتمل شخص واحد فقط، وكان هناك أشخاص آخرين مرشحين ولذلك هذا منطقي".

وأضاف "حافزي هو العمل بجدية والتزام ونعطي أفضل ما لدينا يوميا لتحقيق أهدافنا، النقد لي شيء طبيعي في أي مكان وهذا سيستمر".

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وأكمل "تجديد عقدي الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي ليس مهما الآن، ما يهمني هو اتباع البرنامج الذي وضعته، عندما تقرر إدارة الاتحاد الحديث معي بهذا الشأن سنتحدث".

وتابع "الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في مباراة القمة في نهائي كأس مصر كان بقرار من قبل اتحاد الكرة ولذلك مجلس الإدارة هو من يجب عليهم شرح أسباب القرار".

وواصل "إذا كان الأمر بيدي فكنت سأسند المباراة إلى حكام مصريين، بالتأكيد مباراة القمة القادمة ستكون بطاقم تحكيم مصري، بينما في نهائي الكأس كان قرارا تجاريا بسبب العوائد المادية وبناء على هذا العقد كان طاقم التحكيم أجنبي".

وشدد "الفريق الذي يريد حكام أجانب يتحمل نفقاته وهذا حدث بالفعل من قبل".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يمكن للحكام أن يتحدثوا إلى الإعلام لدينا الأدوات الكافية لحل المشاكل داخل اللجنة واتحاد الكرة، أبوابنا دائما مفتوحة، إذا أراد أي حكم التحدث فليأتي إلينا، يجب أن نحل المشاكل داخليا في منزلنا وليس في المقاهي أو المتاجر، نحن متاحون دائما لأي شخص".

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