تقرير برازيلي: تياجو سيلفا يقترب من العودة لـ فلومينينسي

السبت، 04 مايو 2024 - 11:20

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي - تياجو سيلفا

كشفت شبكة جي جلوبو البرازيلية عن وصول فريق فلومنينيسي البرازيلي لاتفاق مع تياجو سيلفا لاعب تشيلسي للانضمام للفريق.

وفقا لجي جلوبو فإن فلومينينسي قد اتفق شفهيا مع سيلفا ويتم تجهيز العقود حاليا لتوقيعها خلال الأسابيع المقبلة.

وسيوقع النجم البرازيلي على عقد لمدة موسمين حتى 2026.

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صاحب الـ 39 عاما انضم كان قد أعلن رحيله عن تشيلسي بنهاية الموسم الحالي بعد 4 مواسم مع النادي.

وسبق لتياجو سيلفا أن لعب بقميص فلومينينسي لمدة موسم خلال عام 2006 وخرج معارا إلى دينامو موسكو قبل أن يعود للفريق البرازيلي لمدة موسمين ويرحل وينطلق إلى أوروبا من جديد عبر ميلان في 2009.

وتوج سيلفا مع فلومينينسي ببطولة كأس البرازيل عام 2007.

تياجو سيلفا تشيلسي فلومينينسي
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