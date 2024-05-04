مواعيد مباريات السبت 4 مايو - الأهلي يواجه الجونة.. وحسم لقب الدوري الإسباني

السبت، 04 مايو 2024 - 10:30

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج - الجونة - الأهلي

تستكمل اليوم مباريات الدوري الإسباني، كما تبدأ جولة جديدة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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فاركو × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الأهلي × الجونة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

الداخلية × سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال × بورنموث.. 2:30 - بي إن سبورتس 1.

بيرنلي × نيوكاسل يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

برينتفورد × فولام.. 5:00 مساء.

شيفيلد يونايتد × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء.

مانشستر سيتي × ولفرهامبتون.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × لاس بالماس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × قادش.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

جيرونا × برشلونة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مايوركا × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

مونزا × لاتسيو.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ساسولو × إنتر.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

النصر × الوحدة.. 9:00 مساء.

الدوري الألماني

شتوتجارت × بايرن ميونيخ.. 4:30 - بي إن سبورتس 5.

بروسيا دورتموند × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

فيردر بريمين × بروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

كولن × فرايبورج.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

لو هافر × ستراسبورج.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

موناكو × كليرمونت فوت.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ميتز × رين.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بريست × نانت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري التركي

سامسون سبور × طرابزون سبور.. 7:00 مساء.

الدوري الإنجليزي الدرجة الاولى

إبسويتش تاون × هدرسفيلد تاون.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الأهلي الجونة الدوري المصري الدوري الإسباني مواعيد مباريات السبت
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