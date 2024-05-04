مواعيد مباريات السبت 4 مايو - الأهلي يواجه الجونة.. وحسم لقب الدوري الإسباني
السبت، 04 مايو 2024 - 10:30
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الدوري الإسباني، كما تبدأ جولة جديدة من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
فاركو × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الأهلي × الجونة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.
الداخلية × سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري الإنجليزي الممتاز
أرسنال × بورنموث.. 2:30 - بي إن سبورتس 1.
بيرنلي × نيوكاسل يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
برينتفورد × فولام.. 5:00 مساء.
شيفيلد يونايتد × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء.
مانشستر سيتي × ولفرهامبتون.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
ريال سوسيداد × لاس بالماس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × قادش.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
جيرونا × برشلونة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مايوركا × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
مونزا × لاتسيو.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ساسولو × إنتر.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري السعودي
النصر × الوحدة.. 9:00 مساء.
الدوري الألماني
شتوتجارت × بايرن ميونيخ.. 4:30 - بي إن سبورتس 5.
بروسيا دورتموند × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
فيردر بريمين × بروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
كولن × فرايبورج.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
لو هافر × ستراسبورج.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
موناكو × كليرمونت فوت.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ميتز × رين.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
بريست × نانت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري التركي
سامسون سبور × طرابزون سبور.. 7:00 مساء.
الدوري الإنجليزي الدرجة الاولى
إبسويتش تاون × هدرسفيلد تاون.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
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