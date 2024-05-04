مواعيد مباريات السبت 4 مايو - الأهلي يواجه الجونة.. وحسم لقب الدوري الإسباني

تستكمل اليوم مباريات الدوري الإسباني، كما تبدأ جولة جديدة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

فاركو × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الأهلي × الجونة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

الداخلية × سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال × بورنموث.. 2:30 - بي إن سبورتس 1.

بيرنلي × نيوكاسل يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

برينتفورد × فولام.. 5:00 مساء.

شيفيلد يونايتد × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء.

مانشستر سيتي × ولفرهامبتون.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × لاس بالماس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × قادش.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

جيرونا × برشلونة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مايوركا × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

مونزا × لاتسيو.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ساسولو × إنتر.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

النصر × الوحدة.. 9:00 مساء.

الدوري الألماني

شتوتجارت × بايرن ميونيخ.. 4:30 - بي إن سبورتس 5.

بروسيا دورتموند × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

فيردر بريمين × بروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

كولن × فرايبورج.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

لو هافر × ستراسبورج.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

موناكو × كليرمونت فوت.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ميتز × رين.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بريست × نانت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري التركي

سامسون سبور × طرابزون سبور.. 7:00 مساء.

الدوري الإنجليزي الدرجة الاولى

إبسويتش تاون × هدرسفيلد تاون.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

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