الأولى لكلا الفريقين هذا الموسم.. بسيوني حكما لمواجهة الأهلي والجونة

السبت، 04 مايو 2024 - 00:49

كتب : FilGoal

محمود بسيوني

يدير محمود بسيوني مباراة الأهلي ضد الجونة تحكيميا في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً من اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

ويعاونه وائل شعبان وأحمد رشدي، ويتواجد إبراهيم محمد كحكم رابع.

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ويتواجد محمود ناجي كحكم تقنية فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

وستكون تلك أول مباراة يديرها بسيوني لكلا الفريقين الموسم الجاري في الدوري.

May be an image of ‎text that says '‎CPTENN دوري النيل الجولة الحادية و العشرون السبت 4 مايو 2024 ستاد القاهرة الدولي الأهلي 7:00 الجونة N 1 품5 حكم ساحة محمود بسيوني مصر وائل شعبان مصر أحمد رشدي إبراهيم محمد مصر حکم مساعد PN مصر حکم مساعد 2 مصر حکم رابع 1 محمود ناجي مصر حكم VAR حکم VAR مساعد محمود أبو الرجال‎'‎

وأدار الحكم 6 مباريات في الدوري الموسم الجاري أشهر خلالها 29 بطاقة صفراء و3 حمراء ولم يحتسب أي ركلة جزاء.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

فيما يحتل الحونة المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

وانتهت مباراة الجور الأول على استاد خالد بشارة بالتعادل 1-1 في الجولة الرابعة من الدوري.

وسجل الفرنسي أنتوني موديست هدف الأهلي، فيما أدرك أحمد بلحاج التعادل للجونة من علامة الجزاء.

الأهلي الدوري المصري الجونة محمود بسيوني
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