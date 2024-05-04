الأولى لكلا الفريقين هذا الموسم.. بسيوني حكما لمواجهة الأهلي والجونة

يدير محمود بسيوني مباراة الأهلي ضد الجونة تحكيميا في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً من اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

ويعاونه وائل شعبان وأحمد رشدي، ويتواجد إبراهيم محمد كحكم رابع.

ويتواجد محمود ناجي كحكم تقنية فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

وستكون تلك أول مباراة يديرها بسيوني لكلا الفريقين الموسم الجاري في الدوري.

وأدار الحكم 6 مباريات في الدوري الموسم الجاري أشهر خلالها 29 بطاقة صفراء و3 حمراء ولم يحتسب أي ركلة جزاء.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

فيما يحتل الحونة المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

وانتهت مباراة الجور الأول على استاد خالد بشارة بالتعادل 1-1 في الجولة الرابعة من الدوري.

وسجل الفرنسي أنتوني موديست هدف الأهلي، فيما أدرك أحمد بلحاج التعادل للجونة من علامة الجزاء.