معتمد جمال: عملنا على ما قدمناه ضد سموحة.. وهذه فلسفتي بشأن الجمل التكتيكية

أقر معتمد جمال المدير الفني للمقاولون أنه عمل على ما تم تقديمه ضد سموحة في المباراة الماضي أمام زد.

وحقق المقاولون الفوز على منافسه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال جمال لقناة أون تايم سبورتس: "بعتذر للجميع بسبب تصرفاتي في مباراة سموحة الماضية، الضغوطات كبيرة للغاية".

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الوقت بدل الضائع بعد احتساب ركلة جزاء للمقاولون العرب.

وبعد تسجيل ركلة الجزاء قرر الحكم إلغاء الهدف بعد العودة للفيديو، ليفوز سموحة بطريقة درامية.

وأضاف "لعبنا بطريقة جيدة ضد سموحة لكن الخسارة تمحي أي شيء إيجابي وكذلك بسبب الأحداث لم يذكر أحد ما قدمناه".

وأكمل "نحن كجهاز فني عملنا على البناء على ما قدمناه ضد سموحة، لا يوجد لدي رفاهية تغيير اللاعبين".

وأنهى حديثه "لا يوجد لي العديد من التعليمات الفنية من اللاعبين، فلسفتي هي أن نتقن طريقة أو طريقتين بشأن الجمل التكتيكية بشكل جيد للغاية".

ويعتبر هذا الفوز هو الانتصار الأول منذ شهر، إذ فاز المقاولون على منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ17.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 15 في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري من 20 مباراة لعبها.

بينما تجمد رصيد زد عند النقطة 33 في المركز الثالث من 21 مباراة.

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