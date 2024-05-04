عمار حمدي: أهدرنا الكثير من الفرض ضد زد.. وسجلت بسبب زملائي

يرى عمار حمدي لاعب المقاولون العرب بأن فريقه أهدر العديد من الفرص ضد زد.

وحقق المقاولون الفوز على منافسه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال حمدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم يحالفنا التوفيق في أخر 3-4 مباريات، بالرغم من أننا نلعب بشكل جيد والجميع يؤدي ما عليه سواء لاعبين أو جهاز فني".

وأكمل "سجلت هدفا وحصلت على جائزة رجل المباراة بسبب مساعدة زملائي والجهاز الفني".

وأتم "أهدرنا الكثير من الفرص في الشوط الأول، لكت تمكنا من الانتصار في النهاية".

وعلى الجانب الآخر تحدث زميله محمد سالم لنفس القناة قائلا: "مكسب صعب على زد فهو فريق مبني من أجل الفوز بالبطولات ونحتاج للبناء على الانتصار".

وأضاف "فرطنا في كثير من النقاط في المباريات الماضية".

وأنهى حديثه "الحصول على نقطة واحدة في المباريات يكون بالدم بسبب صعوبة الدوري وخاصة في الدور الثاني".

ويعتبر هذا الفوز هو الانتصار الأول منذ شهر، إذ فاز المقاولون على منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ17.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 15 في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري من 20 مباراة لعبها.

بينما تجمد رصيد زد عند النقطة 33 في المركز الثالث من 21 مباراة.

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