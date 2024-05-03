خطوة للبقاء.. أبها بقيادة موسيماني يفوز على الاتحاد في غياب حجازي

الجمعة، 03 مايو 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

كريتشوفياك

فاز أبها على منافسه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ30 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أهداف أبها كل من جرزيجورز كريتشوفياك وحسن هاشم العلي وفابيان نوجويرا، بينما أحرز جوتا لاتحاد جدة.

ويقود بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي تدريب فريق أبها.

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وغاب الدولي المصري أحمد حجازي عن المباراة بسبب الإصابة.

وأعلن النادي إصابة حجازي بالتواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى.

وغاب حجازي لأول مرة عن تشكيل النمور، بعدما شارك في 20 مباراة متتالية أساسيا في جميع المسابقات منذ تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعتبر هذه المباراة هي الثالثة على التوالي التي يخسرها الاتحاد، إذ خسر من قبل ضد الشباب والهلال.

وافتتح كريتشوفياك النتيجة في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وتعادل جوتا للاتحاد بعد متابعة لركلة جزاء تم التصدي لها.

وأضاف حسن العلي الهدف الثاني في الدقيقة 69، وأنهى نوجويرا آمال الاتحاد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أبها للنقطة 28 في المركز الـ16 الذي يعتبر أخر الهابطين للدرجة الثانية.

ويتساوى أبها مع الأخدود في المركز الـ15، ويبتعد أبها عن الرياض الذي يتواجد في المركز الـ14 بنقطة واحدة.

وتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 50 في المركز الخامس.

الاتحاد أحمد حجازي الدوري السعودي أبها موسيماني
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