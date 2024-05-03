قبل جولة على نهاية الموسم.. بانسيرايكوس اليوناني يعلن فسخ تعاقد عمرو وردة

أعلن بانسيرايكوس اليوناني فسخ تعاقد عمرو وردة بالتراضي عبر موقعه الرسمي.

عمرو وردة النادي : بانسيريكوس

ويأتي ذلك قبل جولة واحدة على نهاية الموسم في الدوري اليوناني.

وضمن الفريق استمراره للموسم المقبل في المسابقة حيث يحتل المركز الثالث من أًصل 8 فرق في مرحلة الهبوط.

وانضم وردة لصفوف الفريق في يناير الماضي وشارك في 17 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 في الدوري اليوناني.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحول إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.

ومع بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية انتقل عمرو وردة إلى نادي الرجاء المغربي، قبل أن يفسخ تعاقده وينضم إلى صفوف أبولون ليماسول القبرصي.

وأيضا فسخ عمرو وردة تعاقده مع النادي القبرصي واتفق مع أحد الأندية الإيرانية على الانضمام لها لكن الاتفاق لم يتم بين الطرفين.

ليعود عمرو وردة إلى الدوري المصري وينضم لصفوف فاركو، قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي البرتقالي.

ولم يشارك عمرو وردة سوى في مباراة واحدة مع نادي فاركو في الدوري المصري هذا الموسم.