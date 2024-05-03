يويفا يقر زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات يورو 2024 إلى 26

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي (يويفا) زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في يورو 2024 إلى 26 بدلا 23 لاعبا.

وتنطلق البطولة 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا، إذا لم تبدأ مرحلة التصفيات بعد.

وكان من المعتاد أن تضم القوائم 23 لاعبا في البطولات المجمعة.

وأوضح يويفا أن زيادة عدد اللاعبين لا يمثل التزاما على المنتخبات المشاركة.

وأشار البيان إلى أن كل منتحب سيقدم قائمة تضم 23 لاعبا على الأقل و26 كحد أقصى.

وسيكون الموعد الأخير لتقديم القوائم النهائية يوم 7 يونيو المقبل.

ومنحت الاتحادات القارية في السنوات الأخيرة بعد جائحة فيروس كورونا الفرصة للمنتخبات بضم عدد أكبر من اللاعبين.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024.

والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

وتقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجلسنكرشن وميونيخ وشتوتجارت.

وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير.

ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

وسيحمل يورو 2024 النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة.

وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988 والتي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.