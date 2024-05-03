كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب كأس مصر أمام سبورتنج

الجمعة، 03 مايو 2024 - 23:18

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي كرة سلة

توجت سيدات الأهلي بلقب كأس مصر للسيدات بالفوز على سبورتنج بنتيجة 93-84.

ووصلت المباراة لشوط خامس إضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 74-74.

وحسمت سيدات الأهلي اللقب الثاني على التوالي لكأس مصر بعد اللجوء لشوط إضافي.

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وانتهى الربع الأول بنتيجة 26-19 بتقدم الأهلي، وقلبت سيدات سبورتنج الطاولة بنتيجة 43-40 في الربع الثاني.

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واستمر تفوق سبورتنج بنتيجة 59-52 في الربع الثالث، وعادت سيدات الأهلي وفرضن التعادل قبل نهاية الربع الرابع.

وفي الشوط الإضافي حسمت سيدات الأهلي اللقب لصالحهن.

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وحصدت سيدات هيلوبوليس المركز الثالث والميدالية البرونزية بالفوز بنتيجة 64-57 على الجزيرة.

يذكر أن سيدات الأهلي حققن لقب السوبر بداية الموسم الجاري بالفوز على الجزيرة.

فيما حققت سيدات سبورتنج لقب دوري المرتبط على حساب الأهلي.

ويتبقى لقب الدوري المصري لكرة السلة سيدات الذي لم يُحسم بعد.

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