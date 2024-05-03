10 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد سموحة
الجمعة، 03 مايو 2024 - 23:11
كتب : إبراهيم رمضان
يغيب عن فريق الزمالك 10 لاعبين أمام سموحة وذلك قبل المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.
مصطفى شلبي
النادي : الزمالك
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل.
ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات الزمالك ضد سموحة
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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاذ.
خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد رفاعي - أحمد فتوح.
خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله - سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر - إبراهيما نداي - أحمد مصطفى زيزو.
خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.
ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.
وعلى الجناب الآخر يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقطة.