10 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد سموحة

يغيب عن فريق الزمالك 10 لاعبين أمام سموحة وذلك قبل المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل.

ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات الزمالك ضد سموحة

محمد صبحي: الإصابة مزق في العضلة الضامة

محمود عبد الرازق "شيكابالا": الإصابة في العضلة الأمامية وسيعود بعد فترة من 4 إلى 6 أسابيع.

محمود علاء : وجهة نظر فنية

يوسف إبراهيم "أوباما": عدم الجاهزية الفنية

محمد أشرف "روقا": عدم الجاهزية الفنية بعد حصوله على فترة راحة سلبية عقب زواجه.

مصطفى الزناري: بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

مصطفى شلبي: بسبب الإصابة في العضلة الضامة

حمزة المثلوثي: لإراحته وتجهيزه بأفضل شكل قبل مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

محمود حمدي "الونش": بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي

محمد عبد الشافي: بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاذ.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد رفاعي - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله - سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر - إبراهيما نداي - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

وعلى الجناب الآخر يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقطة.