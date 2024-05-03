10 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد سموحة

الجمعة، 03 مايو 2024 - 23:11

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

يغيب عن فريق الزمالك 10 لاعبين أمام سموحة وذلك قبل المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل.

ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات الزمالك ضد سموحة

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاذ.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد رفاعي - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله - سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر - إبراهيما نداي - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

وعلى الجناب الآخر يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

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