طبيب الزمالك يكشف تحسن حالة محمد صبحي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تحسن حالة محمد صبحي حارس الفريق.

وعانى صبحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وشهد مران اليوم الجمعة، خوض الحارس لبعض التدريبات التأهيلية، بجانب المشاركة في جزء خفيف من مران حراس المرمى.

وأوضح محمد أسامة عبر موقع النادي قائلا: "تحسن حالة محمد صبحي، وأنه وأصبح قريبا من إنهاء البرنامج التأهيلي ليكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية من الناحية الطبية".

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على عقد جلسة مع محمد صبحي على هامش المران من أجل الاطمئنان على حالته.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين.

ويغيب صبحي عن قائمة الأبيض في مواجهة سموحة.

وخاض صبحي الموسم الجاري 8 مباريات بقميص الأبيض وخرج في 2 بشباك نظيفة واستقبل 10 أهداف.