لقجع يكشف حقيقة تدخله لإقامة نهائي الأهلي والوداد بالمغرب.. وفي اختيارات الحكام بـ كاف

كشف فوزي لقجع رئيس اتحاد كرة القدم المغربي حقيقة دعمه لاستضافة مصر لأمم إفريقيا 2019، وعلاقته بمحمود الخطيب رئيس الأهلي، ورد على حقيقة تدخله في تعيين الحكام في الاتحاد الإفريقي.

وقال لقجع عبر أون تايم سبورتس 1: "المكتب التنفيذي لكاف درس تأجيل أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون، وكنت أول الداعمين بأحقية مصر في تنظيم البطولة وطلبت من هاني أبو ريدة الترشح لاستضافة البطولة وأن المغرب يدعمه، وفازت مصر بحق الاستضافة وكانت من أنجح النسخ".

واستضافت مصر أمم إفريقيا 2019 بسبب تأخر اكتمال البنية التحتية في الكاميرون وتوج الجزائر باللقب.

وأضاف "علاقتي مع إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أخوية حتى الآن، وخلال كأس العالم للأندية في المغرب زرت بعثة الفريق وجمعتني بهم جلسة في فندق الإقامة لحل المشاكل التي تواجههم".

وأكمل "دافعت مؤخرا عن فكرة ترأس الخطيب لجمعية الأندية الإفريقية بسبب تاريخه الرياضي ولأن النادي الأهلي له تأثيره في البطولات القارية ولا أحد ينكر تميز الأهلي".

وواصل "أشعر أنني من أقرب المسؤولين إلى الأهلي والخطيب".

وأوضح حقيقة تنظيم نهائي أبطال إفريقيا 2022 من مباراة واحدة، قائلا: "كاف قرر تنظيم نهائي أبطال إفريقيا 2021-22 من مباراة واحدة، المغرب والسنغال تقدما بطلب الاستضافة، والاتحاد المصري لم يتقدم بطلب وذلك قبل تحديد من سيخوض النهائي".

وأردف "فاز المغرب بتصويت المكتب التنفيذي بفارق كبير عن السنغال، هل بعد تأهل الوداد للنهائي أخرج وأقول للفريق وجماهيره أنه سيتم نقل النهائي لملعب آخر، هذا غير معقول".

وشدد "يجب ألا ننسي أن الدار البيضاء نظمت قبلها النهائي وفاز بها الأهلي، والكل في المغرب ساهم في تنظيم هذه المباراة وقت تفشي فيروس كورونا، وكنا أول من هنئ الأهلي باللقب".

وتابع "الأهلي لا يحتاج لمباراة أو ملاعب لإثبات ذاته للفوز بلقب دوري الأبطال".

وفاز الأهلي بنهائي 2021 أمام كايزر تشيفز بنتيجة 3-0 على ملعب مركب محمد الخامس، وفي الموسم التالي خسر النهائي ضد الوداد بنتيجة 2-0.

وردا على إدعاءات تدخله في تعيين الحكام بكاف قال: "أنا رئيس اتحاد الكرة المغربي منذ 8 سنوات، وإذا تدخلت لفاز نهضة بركان الذي أنا رئيسه على الأقل بلقب الدوري المغربي مرة واحدة".

وواصل "وإذا فعلت ذلك في الاتخاد الإفريقي لفاز المنتخب بلقب أمم إفريقيا خاصة إنه لم يفز باللقب منذ 1976 وكان عمري حينها 6 سنوات".

وشدد "منذ تأسيس كاف لم يتواجد أي مسؤول مغربي في لجنة الحكام، سعيد بلقولة لم ينل الاعتراف من كاف رغم إداراته نهائي كأس العالم 1998".

وأتم "لن أتنافس مع هاني أبو ريدة في أي منصب من المناصب لأنه أخي".