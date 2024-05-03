قائمة الزمالك – غياب المثلوثي وعودة الثلاثي الهجومي لمباراة سموحة

الجمعة، 03 مايو 2024 - 22:56

كتب : أحمد شوقي صلاح

هدف حمزة المثلوثي - الزمالك ضد دريمز

قرر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك استبعاد حمزة المثلوثي من قائمة الفريق المشاركة ضد سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه سموحة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الأحد المقبل.

ويأتي قرار المدير الفني البرتغالي بسبب إرهاق المدافع التونسي وتجهيزه بأفضل شكل ممكن لمباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية.

أخبار متعلقة:
طائرة - مصر تحجز مقعدا في مونديال الأندية.. سيدات الأهلي يضربن موعدا مع الزمالك بنهائي إفريقيا قائمة الأهلي - غياب رامي ربيعة ضمن 11 لاعبا في مواجهة الجونة لعنة تخطي الهلال مستمرة.. العين يخسر نهائي كأس الرابطة من الوحدة كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الزمالك خصمه نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم 12 مايو المقبل في المغرب.

وعاد إبراهيما نداي وترافيس موتيابا وسيف الدين الجزيري للقائمة مرة أخرى بعد استبعادهم في مباراة البنك الأهلي.

وتم استبعاد مصطفى شلبي ومصطفى الزناري وشيكابالا بسبب الإصابة، وكذلك يوسف إبراهيم "أوباما" بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاذ.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد رفاعي - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله - سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر - إبراهيما نداي - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

وعلى الجناب الآخر يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

الزمالك سموحة الدوري المصري جوزيه جوميز حمزة المثلوثي
نرشح لكم
10 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد سموحة طبيب الزمالك يكشف تحسن حالة محمد صبحي لقجع يكشف حقيقة تدخله لإقامة نهائي الأهلي والوداد بالمغرب.. وفي اختيارات الحكام بـ كاف قائمة الأهلي - غياب رامي ربيعة ضمن 11 لاعبا في مواجهة الجونة مابولولو تفوق على حسام.. الاتحاد يعود للمربع الذهبي بالفوز على بلدية المحلة الانتصار الأول منذ شهر.. المقاولون يفوز على زد انتهت الدوري المصري - الاتحاد (2)-(1) بلدية المحلة.. فوز زعيم الثغر انتهت الدوري المصري - زد (0)-(1) المقاولون
أخر الأخبار
خطوة للبقاء.. أبها بقيادة موسيماني يفوز على الاتحاد في غياب حجازي 3 دقيقة | سعودي في الجول
قبل جولة على نهاية الموسم.. بانسيرايكوس اليوناني يعلن فسخ تعاقد عمرو وردة 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
يويفا يقر زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات يورو 2024 إلى 26 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب كأس مصر أمام سبورتنج 28 دقيقة | رياضة نسائية
10 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد سموحة 35 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تحسن حالة محمد صبحي 41 دقيقة | الدوري المصري
لقجع يكشف حقيقة تدخله لإقامة نهائي الأهلي والوداد بالمغرب.. وفي اختيارات الحكام بـ كاف 47 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – غياب المثلوثي وعودة الثلاثي الهجومي لمباراة سموحة 50 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 4 انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب