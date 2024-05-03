قائمة الزمالك – غياب المثلوثي وعودة الثلاثي الهجومي لمباراة سموحة

قرر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك استبعاد حمزة المثلوثي من قائمة الفريق المشاركة ضد سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه سموحة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الأحد المقبل.

ويأتي قرار المدير الفني البرتغالي بسبب إرهاق المدافع التونسي وتجهيزه بأفضل شكل ممكن لمباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك خصمه نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم 12 مايو المقبل في المغرب.

وعاد إبراهيما نداي وترافيس موتيابا وسيف الدين الجزيري للقائمة مرة أخرى بعد استبعادهم في مباراة البنك الأهلي.

وتم استبعاد مصطفى شلبي ومصطفى الزناري وشيكابالا بسبب الإصابة، وكذلك يوسف إبراهيم "أوباما" بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاذ.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد رفاعي - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله - سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر - إبراهيما نداي - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

وعلى الجناب الآخر يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقطة.