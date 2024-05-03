لعنة تخطي الهلال مستمرة.. العين يخسر نهائي كأس الرابطة من الوحدة

الجمعة، 03 مايو 2024 - 22:22

كتب : FilGoal

الوحدة

خسر العين من منافسه الوحدة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس رابطة الأندية الإماراتية.

وسجل هدف المباراة الوحيد لوكاس بيمينتا.

ويواصل الفريق الذي يدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو تحقيق النتائج السلبية بعد تخطي الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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وهزم العين في 5 مباريات في أخر 8، وتعادل مرتين وفاز مرة واحدة كانت ضد الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعقب مباراة الهلال لعب العين 3 مباريات وخسرهم جميعا.

ويحتل العين المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 36 نقطة.

ومن المنتظر أن يلعب العين ضد خصمه يوكوهاما مارينوس الياباني في هائي دوري أبطال آسيا يوم 11 مايو المقبل.

كريسبو العين الوحدة كأس الرابطة الإماراتية
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