لعنة تخطي الهلال مستمرة.. العين يخسر نهائي كأس الرابطة من الوحدة
الجمعة، 03 مايو 2024 - 22:22
كتب : FilGoal
خسر العين من منافسه الوحدة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس رابطة الأندية الإماراتية.
وسجل هدف المباراة الوحيد لوكاس بيمينتا.
ويواصل الفريق الذي يدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو تحقيق النتائج السلبية بعد تخطي الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وهزم العين في 5 مباريات في أخر 8، وتعادل مرتين وفاز مرة واحدة كانت ضد الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وعقب مباراة الهلال لعب العين 3 مباريات وخسرهم جميعا.
ويحتل العين المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 36 نقطة.
ومن المنتظر أن يلعب العين ضد خصمه يوكوهاما مارينوس الياباني في هائي دوري أبطال آسيا يوم 11 مايو المقبل.
نرشح لكم
اليابان تتوج بلقب آسيا تحت 23 عاما.. وأوزبكستان مع منتخب مصر في أولمبياد 2024 بعد ارتباطه بعدة أندية مصرية.. عجمان يجدد عقد أزارو كأس قطر - حمدي فتحي يقود الوكرة للنهائي بالفوز على السد بركلات الترجيح اليابان أو أوزبكستان.. المنتخب الأولمبي ينتظر منافسه في أولمبياد باريس يوكوهاما يتأهل لملاقاة العين في نهائي دوري أبطال آسيا بعد 10 أشهر بدون ناد.. فدائي المصري والاتحاد السابق إلى الدوري القطري أبطال آسيا - العين يكمل ما بدأ في الإمارات ويعود من السعودية بتأهل للنهائي أمام الهلال انتهت أبطال آسيا - الهلال (2)-(1) العين.. تأهل الضيوف للنهائي