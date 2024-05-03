قائمة الأهلي - غياب رامي ربيعة ضمن 11 لاعبا في مواجهة الجونة

الجمعة، 03 مايو 2024 - 22:07

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الإسماعيلي - إمام عاشور

استبعد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي 11 لاعبا من قائمة الفريق لمواجهة الجونة في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا السبت في استاد القاهرة الدولي.

ويغيب رامي ربيعة قائد الأهلي بسبب تراكم البطاقات بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

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وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد عبد المنعم - محمود متولي - خالد عبد الفتاح - محمد هاني - علي معلول - عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور.

الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم "كهربا" - أنتوني موديست.

المستبعدون

محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - محمد الضاوي "كريستو": لعدم الجاهزية الفنية.

حمزة علاء - أحمد عبد القادر: إصابة.

محمد مجدي "أفشة" - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس: استبعاد فني.

رامي ربيعة: تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

فيما يحتل الحونة المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

وانتهت مباراة الجور الأول على استاد خالد بشارة بالتعادل 1-1 في الجولة الرابعة من الدوري.

وسجل الفرنسي أنتوني موديست هدف الأهلي، فيما أدرك أحمد بلحاج التعادل للجونة من علامة الجزاء.

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