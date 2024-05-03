مابولولو تفوق على حسام.. الاتحاد يعود للمربع الذهبي بالفوز على بلدية المحلة

استعاد الاتحاد السكندري ذاكرة الانتصارات وحقق الفوز على بلدية المحلة في الجولة 21 من الدوري المصري بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

سجل هدفا زعيم الثغر: أجوستينو مابولولو وعبد الغني محمد، فيما سجل هشام صلاح هدف الملكي بالخطأ في مرماه.

وتفوق مابولولو على حسام أشرف واقترب منه خطوة في صراع الهدافين، حيث رفع الأنجولي رصيده لـ 10 أهداف بفارق هدف عن هداف بلدية المحلة.

وأنهى طارق العشري سلسلة 4 مباريات دون فوز في الدوري بعد خسارتين وتعادلين، فيما خسر بلدية المحلة مباراته الثالثة على التوالي في الدوري.

وارتقى الاتحاد للمركز الرابع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة، فيما ظل بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.

وتفوق الاتحاد على البلدية الموسم الجاري في 3 مواجهات بواقع فوزين وتعادل بين الدوري وكأس الرابطة.

























































التشكيل

أجرى طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري تغييرات في خط الوسط.

وبدأ مورو ساليفو وعبد الغني محمد وعمر الوحش في الوسط على حساب ناصر ناصر وخالد الغندور وعمرو صالح.

وفي المقابل دفع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للبلدية بالنيجيري إيمانويل إيهيزو بجوار حسام أشرف هداف الدوري في الهجوم.

وصف المباراة

سقط حسام أشرف داخل منطقة الجزاء إثر تعرضه لعرقلة من هشام صلاح في الدقيقة 3 لكن وليد عبد الرازق حكم اللقاء رفض احتساب ركلة جزاء وأشهر بطاقة صفراء لهداف الدوري لإدعاء السقوط.

وعاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو لكنه تمسك بقراره دون احتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 17 أهدر عبد الغني محمد برأسية فرصة التقدم لزعيم الثغر بعد عرضية متقنة من مابولولو.

وطالب لاعبو الاتحاد بحصول بنيامين بواتينج على ركلة جزاء في الدقيقة 39 لكن وليد عبد الرازق أشهر له بطاقة صفراء بسبب إدعاء السقوط.

حكام تقنية الفيديو استدعوا عبد الرازق واحتسب تلك المرة ركلة الجزاء وتراجع عن قرار البطاقة الصفراء.

وفي الدقيقة 42 انبرى مابولولو للركلة وسجلها في الشباك معلنا تقدم زعيم الثغر بالهدف الأول.

ورفع الأنجولي رصيده لـ 10 أهداف الموسم الجاري من بينها 4 من علامة الجزاء.

سيد الأمواج يتقدم 🔥🟢 مابولولو يسجل الهدف الأول للاتحاد السكندري في مرمى البلدية من ركلة جزاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/lpv6RjmLha — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2024

شوط أول انتهى بتقدم أًصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني ومن ركلة حرة نفُذت عن طريق وحيد محسن سجل هشام صلاح بالخطأ في مرماه هدف التعادل لبلدية المحلة في الدقيقة 64.

هدف عكسي هو الـ 14 الذي يُسجل الموسم الجاري في الدوري والثالث الذي يستقبله شباك زعيم الثغر هذا الموسم ذاتيا.

عن طريق النيران الصديقة 🔴🔥 بلدية المحلة يعود مجددًا للقاء ويسجل التعادل في مرمى الاتحاد #ONTime_Sports pic.twitter.com/ie5HJ6LCYd — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2024

ورد الاتحاد بهدف الفوز في الدقيقة 77 باستغلال بواتينج لتخبط دفاع الضيوف وأرسل عرضية أودعها عبد الغني محمد في الشباك.

زعيم الثغر يتقدم من جديد 🟢😯 عبد الغني محمد يسجل الهدف الثاني للاتحاد في مرمى البلدية #ONTime_Sports pic.twitter.com/lmK3qpvt5A — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2024

ضغط البلدية في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل وكاد وحيد محسن أن يسجل لكن رأسيته مرت بجوار القائم في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بفوز زعيم الثغر.