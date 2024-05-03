مابولولو تفوق على حسام.. الاتحاد يعود للمربع الذهبي بالفوز على بلدية المحلة

الجمعة، 03 مايو 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

استعاد الاتحاد السكندري ذاكرة الانتصارات وحقق الفوز على بلدية المحلة في الجولة 21 من الدوري المصري بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

سجل هدفا زعيم الثغر: أجوستينو مابولولو وعبد الغني محمد، فيما سجل هشام صلاح هدف الملكي بالخطأ في مرماه.

وتفوق مابولولو على حسام أشرف واقترب منه خطوة في صراع الهدافين، حيث رفع الأنجولي رصيده لـ 10 أهداف بفارق هدف عن هداف بلدية المحلة.

أخبار متعلقة:
الانتصار الأول منذ شهر.. المقاولون يفوز على زد اليابان تتوج بلقب آسيا تحت 23 عاما.. وأوزبكستان مع منتخب مصر في أولمبياد 2024 تين هاج: هذه حقيقة تفاوضنا مع كين.. ولدينا المهاجم صاحب المستقبل الأفضل خطوة نحو اللقب.. الهلال يكتسح التعاون بثلاثية في الدوري السعودي

وأنهى طارق العشري سلسلة 4 مباريات دون فوز في الدوري بعد خسارتين وتعادلين، فيما خسر بلدية المحلة مباراته الثالثة على التوالي في الدوري.

وارتقى الاتحاد للمركز الرابع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة، فيما ظل بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.

وتفوق الاتحاد على البلدية الموسم الجاري في 3 مواجهات بواقع فوزين وتعادل بين الدوري وكأس الرابطة.

التشكيل

أجرى طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري تغييرات في خط الوسط.

وبدأ مورو ساليفو وعبد الغني محمد وعمر الوحش في الوسط على حساب ناصر ناصر وخالد الغندور وعمرو صالح.

وفي المقابل دفع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للبلدية بالنيجيري إيمانويل إيهيزو بجوار حسام أشرف هداف الدوري في الهجوم.

Image

وصف المباراة

سقط حسام أشرف داخل منطقة الجزاء إثر تعرضه لعرقلة من هشام صلاح في الدقيقة 3 لكن وليد عبد الرازق حكم اللقاء رفض احتساب ركلة جزاء وأشهر بطاقة صفراء لهداف الدوري لإدعاء السقوط.

وعاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو لكنه تمسك بقراره دون احتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 17 أهدر عبد الغني محمد برأسية فرصة التقدم لزعيم الثغر بعد عرضية متقنة من مابولولو.

وطالب لاعبو الاتحاد بحصول بنيامين بواتينج على ركلة جزاء في الدقيقة 39 لكن وليد عبد الرازق أشهر له بطاقة صفراء بسبب إدعاء السقوط.

حكام تقنية الفيديو استدعوا عبد الرازق واحتسب تلك المرة ركلة الجزاء وتراجع عن قرار البطاقة الصفراء.

وفي الدقيقة 42 انبرى مابولولو للركلة وسجلها في الشباك معلنا تقدم زعيم الثغر بالهدف الأول.

ورفع الأنجولي رصيده لـ 10 أهداف الموسم الجاري من بينها 4 من علامة الجزاء.

شوط أول انتهى بتقدم أًصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني ومن ركلة حرة نفُذت عن طريق وحيد محسن سجل هشام صلاح بالخطأ في مرماه هدف التعادل لبلدية المحلة في الدقيقة 64.

هدف عكسي هو الـ 14 الذي يُسجل الموسم الجاري في الدوري والثالث الذي يستقبله شباك زعيم الثغر هذا الموسم ذاتيا.

ورد الاتحاد بهدف الفوز في الدقيقة 77 باستغلال بواتينج لتخبط دفاع الضيوف وأرسل عرضية أودعها عبد الغني محمد في الشباك.

ضغط البلدية في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل وكاد وحيد محسن أن يسجل لكن رأسيته مرت بجوار القائم في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بفوز زعيم الثغر.

الاتحاد بلدية المحلة الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
الانتصار الأول منذ شهر.. المقاولون يفوز على زد انتهت الدوري المصري - الاتحاد (2)-(1) بلدية المحلة.. فوز زعيم الثغر انتهت الدوري المصري - زد (0)-(1) المقاولون إيقاف لاعب الإسماعيلي 4 مباريات.. عقوبات الجولة 20 من الدوري المصري التشكيل - تغيير ثلاثي وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود هجوم البلدية ضد مابولولو التشكيل – مصطفى سعد يقود زد.. ومحمد سالم في هجوم المقاولون مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة حسم بطل دوري الجمهورية في واقعة دوري الأهلي وإنبي.. المصري يعلن عبر في الجول: الانضباط أخطرتنا بصحة أوراق إبراهيم سعيد
أخر الأخبار
مابولولو تفوق على حسام.. الاتحاد يعود للمربع الذهبي بالفوز على بلدية المحلة 15 دقيقة | الدوري المصري
الانتصار الأول منذ شهر.. المقاولون يفوز على زد 30 دقيقة | الدوري المصري
اليابان تتوج بلقب آسيا تحت 23 عاما.. وأوزبكستان مع منتخب مصر في أولمبياد 2024 53 دقيقة | آسيا
تين هاج: هذه حقيقة تفاوضنا مع كين.. ولدينا المهاجم صاحب المستقبل الأفضل ساعة | الكرة الأوروبية
خطوة نحو اللقب.. الهلال يكتسح التعاون بثلاثية في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
حجازي يغيب عن اتحاد جدة بسبب إصابة في الركبة ساعة | سعودي في الجول
هل تتكرر قصة تشافي؟ توخيل: هذا ردي بشأن الاستمرار مع بايرن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مبادرة من أنور الغازي.. مباراة خيرية لدعم أطفال غزة بمشاركة سام مرسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية