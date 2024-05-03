الانتصار الأول منذ شهر.. المقاولون يفوز على زد

حقق المقاولون الفوز على منافسه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل هدف الذئاب الوحيد عمار حمدي.

ويعتبر هذا الفوز هو الانتصار الأول منذ شهر، إذ فاز المقاولون على منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ17.

وخسر زد بعد 3 انتصارات متتالية، وتعود الهزيمة إلى المباراة المؤجلة مع الأهلي بهدف دون رد يوم 11 أبريل الماضي.

وتعد هذه المباراة هي الثانية لمعتمد جمال المدير الفني للمقاولون، إذ خسر اللقاء الأول له ضد سموحة بهدف دون رد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 15 في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري من 20 مباراة لعبها.

بينما تجمد رصيد زد عند النقطة 33 في المركز الثالث من 21 مباراة.

أحرز عمار حمدي الهدف في الدقيقة 16 بعد تسلم الكرة من داخل منطقة الجزاء ثم سدد مباشرة وسكنت الشباك.

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جووووووووووول⚽.. "المقاولين نازل دايس بنزين"🔥.. الهدف الأول للمقاولون العرب في مرمى زد عن طريق عمار حمدي💥 pic.twitter.com/u5txA1IDM8 — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 3, 2024

عاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 25 للشك في طرد مدافع المقاولون بعد التدخل على لاعب زد، وقرر في النهاية طرد محمد إسماعيل لاعب زد بعد العودة إلى تقنية الفيديو لكونه أخر لاعب وتدخله على لاعب المقاولون.

أهدر محمد سالم انفرادا تاما بعلي لطفي حارس مرمى زد بعد تسديدة خارج المرمى في الدقيقة 37.

عودة مرة أخرى إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 41 للشك في طرد لاعب زد لنفس السبب بعدما ارتكب ضربة حرة وهو المدافع الأخير، لكن قرار الحكم كان بعدم طرده.

أضاع عماد ميهوب فرصة خطيرة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى.

وتراجع المقاولون للدفاع عن الهدف الوحيد له في الشوط الثاني ولم يكن لديه خطورة على مرمى زد.

وعلى الجانب الآخر سيطر زد على الكرة طوال الشوط الثاني لكن هجمات حقيقية على المقاولون.