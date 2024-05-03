اليابان تتوج بلقب آسيا تحت 23 عاما.. وأوزبكستان مع منتخب مصر في أولمبياد 2024

حصد منتخب اليابان لقب كأس آسيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وحجز أوزبكستان مقعده في المجموعة مع منتخب مصر مصر.

وتوج المنتخب الياباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2016 والتي أقيمت آنذاك في قطر أيضا بتحقيق فوز قاتل على أوزبكستان بهدف في الدقيقة 90+1 في النهائي.

واستضاف استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر المباراة النهائية للبطولة، حيث حجز من قبل منتخبا اليابان وأوزبكستان بطاقة التأهل للأولمبياد لكن دون تحديد المجموعة.

وسيشارك منتخب أوزبكستان لأول مرة في منافسات كرة القدم رجال بتاريخه في الأولمبياد.

وسجل فوكي يامادا هدف فوز اليابان القاتل بتسديدة أرضية على يسار الحارس، والتتويج باللقب القاري الآسيوي.

يامادا يفتتح التسجيل لليابان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ويقرب الساموراي من اللقب 🔥🇯🇵#كأس_آسيا_تحت_23سنة | #اليابان_أوزبكستان pic.twitter.com/Oy7DcGmjxU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2024

وبعد فوز السامواري باللقب سيتواجد في المجموعة الرابعة، فيما سيتواجد منتخب أوزبكستان مع مصر في المجموعة الثالثة رفقة إسبانيا والدومينيكان أيضا.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كأس آسيا تحت 23 سنة وهم اليابان وأوزبكستان والعراق إلى أولمبياد باريس مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع -إندونيسيا- مباراة الملحق مع غينيا رابع قارة إفريقيا لتحديد البطاقة الأخيرة.

وتضم منافسات كرة القدم في الأولمبياد 16 منتخبا، يتم تقسيمهم على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

وجاءت مجموعات الأولمبياد كالتالي

المجموعة الأولى: فرنسا - الولايات المتحدة - نيوزيلاندا - (الفائز من ملحق إندونيسيا ×غينيا).

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - العراق.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - مصر - الدومينيكان - أوزبكستان

المجموعة الرابعة: باراجواي - مالي - إسرائيل - اليابان