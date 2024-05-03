تين هاج: هذه حقيقة تفاوضنا مع كين.. ولدينا المهاجم صاحب المستقبل الأفضل

كشف إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد حقيقة تفاوض ناديه مع هاري كين لاعب بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الماضية.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه كريستال بالاس في المباراة التي ستجمعهما يوم الإثنين المقبل.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "نعم، أردت التعاقد مع هاري كين أنت تعلم أن كين سيسجل لك 30 هدفا، إنه مهاجم أثبت ذلك بالفعل، وأردنا التوقيع معه ولم نتمكن من ضمه".

وأضاف "لذلك ذهبنا للتعاقد مع راسموس هويلوند الذي سيصل إلى 30 هدفا، لكنه يحتاج إلى الوقت".

وأكمل "أعتقد أن هويلوند لديه الإمكانية الأكبر للنجاح مستقبلا ونحن سعداء به جدا".

وأنهى حديثه قائلا: "هويلوند يحتاج أيضا إلى وقت للتأقلم ونحن سعداء جدا لأنه أظهر قدراته في تسجيل الأهداف".

وسجل المهاجم الدنماركي 14 هدفا وصنع هدفين آخرين خلال 38 مباراة لعبها مع فريقه.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.

ويأتي كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 40 نقطة.