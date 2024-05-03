خطوة نحو اللقب.. الهلال يكتسح التعاون بثلاثية في الدوري السعودي

اقترب الهلال السعودي خطوة نحو لقب الدوري السعودي، بعد الفوز على حساب التعاون بثنائية نظيفة في الأسبوع الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدفي الهلال أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 40، فيما أضاف سعود عبد الحميد الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وابتعد الهلال بصدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة من 29 مباراة، فيما بقي التعاون في المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 29 مباراة.

وزاد الهلال الفارق مع النصر صاحب المركز الثاني لـ12 نقاط.

ويتبقى للهلال 4 نقاط للتتويج رسميا ببطولة الدوري السعودي، لأن أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل له النصر في حالة فوزه بالمباريات الخمس المتبقية 86 نقطة.

ويلتقي الهلال والنصر يوم 17 مايو الجاري في إطار الدوري السعودي، ويمكن للهلال أن يدخل المباراة متوجا باللقب إذ تنتظره مواجهتين أمام الأهلي والحزم يومي 6، و11 مايو.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من الهلال كرة عرضية لعبها ميشائيل، وصلت إلى ناصر الدوسري الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 16 سقط مالكوم داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع الحارس، ولاعبو الهلال يطالبون باحتساب ركلة جزاء، ولكن الـVAR أبلغ الحكم باستمرار اللعب دون وجود خطأ، وعاد روبن نيفيز بعدها بدقيقة ليهدد مرمى التعاون بتسديدة لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وتلقى ميتروفيتش بطاقة صفراء في الدقيقة 22

وأعلنت الدقيقة 40 عن الهدف الأول للهلال بعد كرة عرضية من مشائيل لعبها ميتروفيتش بفدائية داخل الشباك.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، أضاع الهلال فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعد تمريرة رائعة من ميتروفيتش خلف الدفاع إلى ميشائيل الذي استلم الكرة وسط مضايقة من مدافع التعاون، لتصل إلى مالكوم داخل الـ6 ياردات بجانب القائم الأيمن للتعاون ولكن لم يلحق بها لاعب الهلال ليسددها في الشباك من الخارج

وانتهى الشوط الأوب بتقدم الهلال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ضغط الهلال لتسجيل الهدف الثاني، فسدد مالكوم تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع.

ونجح الهلال في تسجيل الثاني في الدقيقة 71، ميشائيل مر بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء ليمرر الكرة لسافيتش المنفرد بالمرمى، ليقرر تمرير الكرة لسعود عبدالحميد أمام المرمى الخالي من حارسه ليسدد في الشباك.

وكاد الهلال أن يسجل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرات متبادلة بين ميشائيل وسلمان الفرج، قبل أن يتصدى حارس التعاون لتسديدة الأخير وتتحول الكرة لركنية.

ولكن عوض صالح الشهري الهدف الضائع لسلمان الفرج، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع انطلق ميشائيل من الجانب الأيمن مستغلا سرعته ليلعب كرة عرضية على الأرض لعبها صالح الشهري في الشباك بكعب القدم ليزيد معاناة التعاون.

وأطلق الحكم بعدها صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال بثلاثية نظيفة.