حجازي يغيب عن اتحاد جدة بسبب إصابة في الركبة

الجمعة، 03 مايو 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بثنائيته مع اتحاد جدة ضد الفيصلي

يغيب أحمد حجازي قائد اتحاد جدة عن تشكيل الفريق أمام أبها في الجولة 30 من الدوري السعودي.

وأعلن النادي إصابة حجازي بالتواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى.

ولم يحدد النادي مدة غياب قائد الفريق عن المباريات.

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وينضم أيضا لقائمة الغيابات، المغربي عبد الرازق حمد الله بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ويأتي ذلك في ظل إصابة كريم بنزيمة وسفره لإسبانيا لتلقي العلاج في عيادة ريال مدريد حسبما أعلن النادي من قبل. (طالع التفاصيل)

ويغيب حجازي لأول مرة عن تشكيل النمور، بعدما شارك في 20 مباراة متتالية أساسيا في جميع المسابقات منذ تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

فيما يحتل أبها الذي يقوده بيتسو موسيماني المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 25 نقطة.

أحمد حجازي الدوري السعودي اتحاد جدة
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