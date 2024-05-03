حجازي يغيب عن اتحاد جدة بسبب إصابة في الركبة

يغيب أحمد حجازي قائد اتحاد جدة عن تشكيل الفريق أمام أبها في الجولة 30 من الدوري السعودي.

وأعلن النادي إصابة حجازي بالتواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى.

ولم يحدد النادي مدة غياب قائد الفريق عن المباريات.

وينضم أيضا لقائمة الغيابات، المغربي عبد الرازق حمد الله بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ويأتي ذلك في ظل إصابة كريم بنزيمة وسفره لإسبانيا لتلقي العلاج في عيادة ريال مدريد حسبما أعلن النادي من قبل. (طالع التفاصيل)

التقرير الطبي لاصابات لاعبي الفريق الكروي pic.twitter.com/cz9fQHIef5 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 3, 2024

ويغيب حجازي لأول مرة عن تشكيل النمور، بعدما شارك في 20 مباراة متتالية أساسيا في جميع المسابقات منذ تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

فيما يحتل أبها الذي يقوده بيتسو موسيماني المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 25 نقطة.