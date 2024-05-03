هل تتكرر قصة تشافي؟ توخيل: هذا ردي بشأن الاستمرار مع بايرن

رد توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ على أنباء استمراره رفقة البافاري الموسم المقبل.

وأعلن بايرن ميونيخ منذ فترة رحيل الانفصال عن المدير الفني الألماني في نهاية الموسم الجاري.

وقال توخيل خلال مؤتمر صحفي: "العودة عن القرار مثل تشافي؟ لدينا عقد قائم واتفقنا على فسخه مبكرا، لكن الإجابة دائما نفسها، كل شيء ممكن".

وأتم "الاتفاق مع إدارة بايرن ميونيخ قائم وموجود كما هو بعد".

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد أعلن رحيله من تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي منذ فترة.

وتمسكت إدارة النادي الكتالوني ببقاء المدرب الإسباني حتى تم إقناعه بالعدول عن قراره والاستمرار للموسم المقبل بعد تقديم عدة شروط معينة.

وخسر بايرن ميونيخ رفقة توخيل بطولة الدوري الألماني بعد 11 عاما على التوالي من التتويج بها.

واقتنص باير ليفركوزن بطولة الدوري بفارق 12 نقطة عن الوصيف بايرن ميونيخ.

ووصل بايرن إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وتعادل ضد ريال مدريد في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق.

ويلاقي بايرن منافسه شتوتجارت السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الألماني.