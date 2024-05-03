مبادرة من أنور الغازي.. مباراة خيرية لدعم أطفال غزة بمشاركة سام مرسي

الجمعة، 03 مايو 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

أنور الغازي - أستون فيلا- ولفرهامبتون - الدوري الإنجليزي

يشارك النجم المصري سام مرسي في مباراة خيرية من أجل أطفال غزة، بمبادرة من النجم أنور الغازي.

أنور الغازي

النادي : لاعب حر

المباراة التي كشف عنها اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية أنور الغازي، ستجمع فريقي أنور الغازي، ونجوم سبورتس.

وستقام المباراة يوم 1 يونيو القادم، في تمام الثالثة عصرًا وستجمع نجوم الكرة المناصرين لغزة.

أخبار متعلقة:
تقرير إيطالي: لاتسيو مهتم بضم أنور الغازي أنور الغازي يتخذ خطوة قضائية ضد ماينز بعد فسخ تعاقده ثمن دعم فلسطين.. ماينتس يعلن فسخ عقد أنور الغازي سيناريوهات تأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز نقطة تفصل سام مرسي عن بريميرليج خطوة جديدة نحو التأهل للدوري الإنجليزي.. تعادل مثير بين إبسويتش وهال بمشاركة سام مرسي

وسيتنافس الفريقان لجمع الأموال لصالح غزة، والتوعية بالمعاناة المستمرة ومحنة الأطفال الفلسطينين.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس لمؤسسة نجوم سبورتس، والمنظمة للمباراة بالتعاون مع أنور الغازي: "الأطفال يحتاجون للرعاية والحماية بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو العرقية أو العقيدة، وواجنا في الرعاية يتجاوز الحدود".

وقدم الشكر للنجوم الذين سيخوضون المباراة سواء المحترفين حاليا أو المعتزلين.

كما قدم شكرًا خاصا إلى أنور الغازي لدعمه هذه المبادرة ولشجاعته في الوقوف ضد الظلم ومناصرة جميع الأطفال الفلسطينيين.

ولم ينضم أنور الغازي إلى أي فريق منذ قرار نادي ماينز الألماني بالاستغناء عن اللاعب في نوفمبر 2023 لمناصرته القضية الفلسطينية ضد الاحتلال.

ولعب أنور الغازي 29 سنة، لأندية أياكس الهولندي، وليل الفرنسي، وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين, وأيندهوفن الهولندي، وماينز الألماني.

Image

أنور الغازي سام مرسي غزة القضية الفلسطينية أطفال غزة
نرشح لكم
هل تتكرر قصة تشافي؟ توخيل: هذا ردي بشأن الاستمرار مع بايرن تقرير: ليفربول ينتظر موافقة ريال مدريد للتعاقد مع كوبو "قضيت نصف حياتي في النادي".. رويس يرحل عن دورتموند حفل شواء أصدقاء ميسي سيزداد اسم آخر - ESPN: إنتر ميامي يبدأ التفاوض مع دي ماريا مؤتمر أنشيلوتي: عودة كورتوا للتشكيل الأساسي.. وسنحدث تغييرات ضد بايرن ميونيخ كلوب يفتح النار قبل رحيله: بإمكان الناس البقاء على قيد الحياة بدون مباريات من وقت لآخر مواعيد مباريات الجمعة 3 مايو 2024 – مباراتان في الدوري.. بداية الجولة بإنجلترا ومحترفان مصريان دوري المؤتمر – هاتريك الكعبي يُسقط فيلا ويُكمل أحلام أولمبياكوس.. وفوز قاتل لـ فيورنتينا
أخر الأخبار
هل تتكرر قصة تشافي؟ توخيل: هذا ردي بشأن الاستمرار مع بايرن 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مبادرة من أنور الغازي.. مباراة خيرية لدعم أطفال غزة بمشاركة سام مرسي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) بلدية المحلة.. مطالبات بركلة جزاء جديدة 41 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(1) المقاولون.. إهدار فرصة مضاعفة النتيجة 45 دقيقة | الكرة المصرية
إيقاف لاعب الإسماعيلي 4 مباريات.. عقوبات الجولة 20 من الدوري المصري 59 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: جاهزية اللاعبين صداع جيد.. ورايس تأثيره ظهر من اليوم الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - تغيير ثلاثي وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود هجوم البلدية ضد مابولولو ساعة | الدوري المصري
التشكيل – مصطفى سعد يقود زد.. ومحمد سالم في هجوم المقاولون ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية