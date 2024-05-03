مبادرة من أنور الغازي.. مباراة خيرية لدعم أطفال غزة بمشاركة سام مرسي

يشارك النجم المصري سام مرسي في مباراة خيرية من أجل أطفال غزة، بمبادرة من النجم أنور الغازي.

أنور الغازي النادي : لاعب حر

المباراة التي كشف عنها اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية أنور الغازي، ستجمع فريقي أنور الغازي، ونجوم سبورتس.

وستقام المباراة يوم 1 يونيو القادم، في تمام الثالثة عصرًا وستجمع نجوم الكرة المناصرين لغزة.

وسيتنافس الفريقان لجمع الأموال لصالح غزة، والتوعية بالمعاناة المستمرة ومحنة الأطفال الفلسطينين.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس لمؤسسة نجوم سبورتس، والمنظمة للمباراة بالتعاون مع أنور الغازي: "الأطفال يحتاجون للرعاية والحماية بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو العرقية أو العقيدة، وواجنا في الرعاية يتجاوز الحدود".

وقدم الشكر للنجوم الذين سيخوضون المباراة سواء المحترفين حاليا أو المعتزلين.

كما قدم شكرًا خاصا إلى أنور الغازي لدعمه هذه المبادرة ولشجاعته في الوقوف ضد الظلم ومناصرة جميع الأطفال الفلسطينيين.

ولم ينضم أنور الغازي إلى أي فريق منذ قرار نادي ماينز الألماني بالاستغناء عن اللاعب في نوفمبر 2023 لمناصرته القضية الفلسطينية ضد الاحتلال.

ولعب أنور الغازي 29 سنة، لأندية أياكس الهولندي، وليل الفرنسي، وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين, وأيندهوفن الهولندي، وماينز الألماني.