انتهت الدوري المصري - الاتحاد (2)-(1) بلدية المحلة.. فوز زعيم الثغر

الجمعة، 03 مايو 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

بلدية المحلة - الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة في الجولة 21 من الدوري المصري.

المباراة تقام على استاد الإسكندرية وتبدأ في السابعة مساءً.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.

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فيما يحتل البلدية المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت

ق 76: جوووول الثااااني.. عبد الغني محمد يسجل الثاني لزعيم الثغر

ق 64: جوووول التعادل.. هشام صلاح يسجل بالخطأ في مرماه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جوووول مابولولو يسجل الأول من علامة الجزاء

ق 40: ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة بواتينج

ق 39: مطالبات بركلة جزاء للاتحاد

ق 17: عرضية من مابولولو ورأسية عبد الغني تمر بجوار القائم

ق 5: وليد عبد الرازق يعود لمطالعة تقنية الفيديو ويرفض احتساب ركلة جزاء ويتمسك بقرار إنذار حسام أشرف.

ق3: مطالبات بركلة جزاء مبكرة بعد عرقلة هشام صلاح لحسام أشرف.

بداية اللقاء

الاتحاد بلدية المحلة الدوري المصري
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