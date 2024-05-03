انتهت الدوري المصري - زد (0)-(1) المقاولون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل زد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 20 مباراة لعبها، ويأتي المقاولون في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

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انتهت

ق 58: رأسية قوية من محمد سالم تمر بعيدة عن المرمى بعد عرضية من محمد عنتر.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+7: عماد ميهوب لاعب المقاولون يهدر فرصة خطيرة

ق 43: الحكم يقرر عدم طرد لاعب زد

ق 41: العودة إلى تقنية الفيديو للشك في طرد مدافع زد.

ق 37: محمد سالم يهدر انفرادا تاما بعلي لطفي حارس مرمى زد بعد تسديدة خارج المرمى.

ق 25: طرد محمد إسماعيل لاعب زد بعد العودة إلى تقنية الفيديو لكونه أخر لاعب وتدخله على لاعب المقاولون.

عودة الحكم إلى تقنية الفيديو للشك في طرد مدافع المقاولون بعد التدخل على لاعب زد.

ق 21: ضربة حرة مباشرة للمقاولون من منطقة خطيرة بالقرب من منطقة الجزاء.

ق 16: جووووول عمار حمدي بعد تسلم الكرة من داخل منطقة الجزاء ثم التسديد مباشرة لتسكن الشباك.

بداية المباراة