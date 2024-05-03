إيقاف لاعب الإسماعيلي 4 مباريات.. عقوبات الجولة 20 من الدوري المصري

الجمعة، 03 مايو 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة 20 من الدوري المصري، والتي شهدت إيقاف محمد نصر مدافع الإسماعيلي 4 مباريات، بالإضافة لعدة قرارات أخرى.

محمد نصر

النادي : الإسماعيلي

أسامة فيصل

النادي : البنك الأهلي

الدوري المصري

وانتهت أمس الخميس مواجهات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

الإسماعيلي × الأهلي

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  • إيقاف محمد نصر لاعب الإسماعيلي لمدة 4 مباريات وتوقيع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه بسبب الطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

الجونة × الاتحاد

  • إيقاف محمد عدلي مدرب الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتراض غير اللائق على حكم المباراة.
  • إيقاف أحمد حسام لاعب الجونة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وانتهت المباراة بفوز الجونة بنتيجة 2-1.

المقاولون العرب × سموحة

  • إيقاف معتمد جمال المدير الفني لـ المقاولون العرب لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتراض ودخول الملعب بدون إذن.

  • توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 25 ألف جنيه وذلك بسبب اعتراض الجهاز الفني على قرارات الحكم بصورة جماعية بعد المباراة.

  • إيقاف عمر فتحي لاعب المقاولون العرب لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

وانتهت المباراة بفوز سموحة بهدف دون رد.

الزمالك × البنك الأهلي

  • إيقاف أسامة فيصل لاعب فريق الأهلي لمدة مباراة بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

وفاز الزمالك في المباراة بهدف دون مقابل.

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