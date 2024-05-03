إيقاف لاعب الإسماعيلي 4 مباريات.. عقوبات الجولة 20 من الدوري المصري
الجمعة، 03 مايو 2024 - 18:43
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة 20 من الدوري المصري، والتي شهدت إيقاف محمد نصر مدافع الإسماعيلي 4 مباريات، بالإضافة لعدة قرارات أخرى.
محمد نصر
النادي : الإسماعيلي
أسامة فيصل
النادي : البنك الأهلي
وانتهت أمس الخميس مواجهات الجولة 20 من مسابقة الدوري.
الإسماعيلي × الأهلي
- إيقاف محمد نصر لاعب الإسماعيلي لمدة 4 مباريات وتوقيع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه بسبب الطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.
وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.
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الجونة × الاتحاد
- إيقاف محمد عدلي مدرب الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتراض غير اللائق على حكم المباراة.
- إيقاف أحمد حسام لاعب الجونة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
وانتهت المباراة بفوز الجونة بنتيجة 2-1.
المقاولون العرب × سموحة
- إيقاف معتمد جمال المدير الفني لـ المقاولون العرب لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتراض ودخول الملعب بدون إذن.
- توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 25 ألف جنيه وذلك بسبب اعتراض الجهاز الفني على قرارات الحكم بصورة جماعية بعد المباراة.
- إيقاف عمر فتحي لاعب المقاولون العرب لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.
وانتهت المباراة بفوز سموحة بهدف دون رد.
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إثارة ما بعدها إثارة في اللحظة الأخيرة🔥.. جوزيف أوشايا يهدر ركلة جزاء للمقاولون ليكملها محمد سالم في المرمى⚽.. قبل أن يلغي الحكم الهدف✋ pic.twitter.com/VwaJPLZn6f— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 28, 2024
الزمالك × البنك الأهلي
- إيقاف أسامة فيصل لاعب فريق الأهلي لمدة مباراة بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.
وفاز الزمالك في المباراة بهدف دون مقابل.
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