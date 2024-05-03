التشكيل - تغيير ثلاثي وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود هجوم البلدية ضد مابولولو

الجمعة، 03 مايو 2024 - 18:33

كتب : FilGoal

حسام أشرف - بلدية المحلة - المقاولون العرب

أجرى طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري تغييرات في خط الوسط لتشكيل فريقه الأساسي لمواجهة بلدية المحلة في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً.

ويبدأ مورو ساليفو وعبد الغني محمد وعمر الوحش في الوسط على حساب ناصر ناصر وخالد الغندور وعمرو صالح.

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وشارك الثلاثي الأخيرة في الخسارة ضد الجونة منذ أيام في الجولة 20 من الدوري المصري.

وفي المقابل دفع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للبلدية بالنيجيري إيمانويل إيهيزو بجوار حسام أشرف هداف الدوري في الهجوم.

ويبدأ أحمد حسين في حراسة المرمى للفريق الملكي على حساب محمود ماهر الذي شارك في الخسارة بنتيجة 3-0 ضد زد الجولة الماضية.

وجاء تشكيل زعيم الثغر:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح - مصطفى إبراهيم – إسلام أبو سليمة - كريم الديب

الوسط: عمر الوحش – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: أحمد عادل - أجوستينو مابولولو – بنجامين بواتينج

فيما جاء تشكيل الملكي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

الدفاع: هشام حافظ – نور الزمان الزموري – محمد رجب – إسلام مرزوق

الوسط: كريم ممدوح - أحمد رضا - إينوك بنجامين – أحمد مجدي "كهربا"

الهجوم: حسام أشرف – إيمانويل إيهيزو

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل البلدية المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

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