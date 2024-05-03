تقرير: ليفربول ينتظر موافقة ريال مدريد للتعاقد مع كوبو

دخل نادي ليفربول في مفاوضات مع ريال سوسيداد لضم لاعبه تاكيفوسا كوبو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للصحفي سام سي فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الجناح الأيمن الياباني والذي يوجد في عقده شرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو.

ومدد لاعب ريال مدريد السابق عقده مع النادي الباسكي في فبراير الماضي حتى 2029.

لماذا ينتظر ليفربول موافقة الملكي؟

وضع النادي الملكي بندا في عقد كوبو عند بيعه لريال سوسيداد في صيف 2022 بأن يملك 50% من حقوقه، ولن يستطيع سوسيداد بيعه دون موافقة الميرينجي، وذلك وفقا لموقع ريليفو الإسباني.

وباع ريال مدريد كوبو لسوسيداد مقابل ستة ونصف مليون يورو مع وجود شرط جزائي مقابل 60 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن بوضع ريال مدريد الشرط الجزائي جعله في موقف قوي، لأن أي ناد سيقرر دفع قيمة الشرط الجزائي، فسيكون للملكي الحق في التعاقد معه مقابل نصف القيمة وهي 30 مليون يورو.

وأكد التقرير ذاته أن ما قدمه كوبو من قبل أمام ريال مدريد يعطيه الفرصة للعودة للفريق في الصيف المقبل، خاصة أنه أدى بشكل جيد تحت أنظار فلورنتينو بيريز رئيس النادي.