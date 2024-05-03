تقرير: ليفربول ينتظر موافقة ريال مدريد للتعاقد مع كوبو

الجمعة، 03 مايو 2024 - 18:07

كتب : FilGoal

تاكيفوسا كوبو - ريال سوسيداد

دخل نادي ليفربول في مفاوضات مع ريال سوسيداد لضم لاعبه تاكيفوسا كوبو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للصحفي سام سي فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الجناح الأيمن الياباني والذي يوجد في عقده شرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو.

ومدد لاعب ريال مدريد السابق عقده مع النادي الباسكي في فبراير الماضي حتى 2029.

أخبار متعلقة:
بعد ارتباطه بعدة أندية مصرية.. عجمان يجدد عقد أزارو جوارديولا يعلن عودة فودين ودياش وجاهزية هالاند أمام ولفرهامبتون أول موقف رسمي – الترسانة يعلن رفض خوض اللقاء الفاصل في الجونة القسم الثاني - المسابقات لـ في الجول: مطالب الأندية مشروعة وطالبتهم باللجوء للأمن لأنني لا أملك القرار

لماذا ينتظر ليفربول موافقة الملكي؟

وضع النادي الملكي بندا في عقد كوبو عند بيعه لريال سوسيداد في صيف 2022 بأن يملك 50% من حقوقه، ولن يستطيع سوسيداد بيعه دون موافقة الميرينجي، وذلك وفقا لموقع ريليفو الإسباني.

وباع ريال مدريد كوبو لسوسيداد مقابل ستة ونصف مليون يورو مع وجود شرط جزائي مقابل 60 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن بوضع ريال مدريد الشرط الجزائي جعله في موقف قوي، لأن أي ناد سيقرر دفع قيمة الشرط الجزائي، فسيكون للملكي الحق في التعاقد معه مقابل نصف القيمة وهي 30 مليون يورو.

وأكد التقرير ذاته أن ما قدمه كوبو من قبل أمام ريال مدريد يعطيه الفرصة للعودة للفريق في الصيف المقبل، خاصة أنه أدى بشكل جيد تحت أنظار فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

ريال مدريد ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ريال سوسيداد تاكيفوسا كوبو
نرشح لكم
"قضيت نصف حياتي في النادي".. رويس يرحل عن دورتموند حفل شواء أصدقاء ميسي سيزداد اسم آخر - ESPN: إنتر ميامي يبدأ التفاوض مع دي ماريا مؤتمر أنشيلوتي: عودة كورتوا للتشكيل الأساسي.. وسنحدث تغييرات ضد بايرن ميونيخ كلوب يفتح النار قبل رحيله: بإمكان الناس البقاء على قيد الحياة بدون مباريات من وقت لآخر مواعيد مباريات الجمعة 3 مايو 2024 – مباراتان في الدوري.. بداية الجولة بإنجلترا ومحترفان مصريان دوري المؤتمر – هاتريك الكعبي يُسقط فيلا ويُكمل أحلام أولمبياكوس.. وفوز قاتل لـ فيورنتينا الدوري الأوروبي – العقدة الإيطالية مستمرة.. أتالانتا يخطف تعادلا أمام مارسيليا ليفركوزن يدك حصون روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) بلدية المحلة.. بداية اللقاء دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) المقاولون.. بداية المباراة 6 دقيقة | الكرة المصرية
إيقاف لاعب الإسماعيلي 4 مباريات.. عقوبات الجولة 20 من الدوري المصري 19 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: جاهزية اللاعبين صداع جيد.. ورايس تأثيره ظهر من اليوم الأول 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - تغيير ثلاثي وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود هجوم البلدية ضد مابولولو 29 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – مصطفى سعد يقود زد.. ومحمد سالم في هجوم المقاولون 36 دقيقة | الدوري المصري
بعد حسم الدوري السابع تواليا.. صنداونز يجدد تعاقد رونوين ويليامز لـ 2028 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: ليفربول ينتظر موافقة ريال مدريد للتعاقد مع كوبو 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية