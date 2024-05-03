انتهت الدوري السعودي - التعاون (0)-(3) الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة التعاون والهلال في الأسبوع الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 80 نقطة من 28 مباراة، فيما يحل التعاون في المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 29 مباراة.

ويبتعد الهلال عن النصر صاحب المركز الثاني بفارق 9 نقاط، مع خوض الزعيم مباراة أقل.

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ويتبقى للهلال 7 نقاط للتتويج رسميا ببطولة الدوري السعودي، لأن أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل له النصر في حالة فوزه بالمباريات الخمس المتبقية 86 نقطة.

ويلتقي الهلال والنصر يوم 17 مايو الجاري في إطار الدوري السعودي.

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نهاية المباراة بفوز الهلال بثلاثية نظيفة.

ق 90+7.. جوووول انطلق ميشائيل من الجانب الأيمن ولعب كرة عرضية حولها صالح الشهري في الشباك بكعب القدم ليزيد معاناة التعاون.

ق 90+3.. حارس التعاون يتصدى لانفراد أمام سلمان الفرج بعد كرة متبادلة مع ميشائيل.

ق 71.. جووووول الهدف الثاني للهلال، ميشائيل يمر بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء ليمرر الكرة لسافيتش المنفرد بالمرمى، ليقرر تمرير الكرة لسعود عبدالحميد أمام المرمى الخالي من حارسه ليسدد في الشباك.

ق 57 .. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق مالكوم لكنها ارتطمت بالدفاع.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

ق 45+7.. تمريرة رائعة من ميتروفيتش خلف الدفاع إلى ميشائيل الذي استلم الكرة وسط مضايقة من مدافع التعاون، لتصل إلى مالكوم داخل الـ6 ياردات بجانب القائم الأيمن للتعاون ولكن لم يلحق بها لاعب الهلال ليسددها في الشباك من الخارج

ق 40.. جووووول ميتروفيتش يسجل الأول للهلال .. كرة عرضية من مشائيل لعبها ميتروفيتش بفدائية داخل الشباك.

ق 22 .. بطاقة صفراء يحصل عليها أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال.

ق 17.. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق روبن نيفيز لكنها بعيدة عن المرمى.

ق 16.. مالكوم سقط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع الحارس، ولاعبو الهلال يطالبون باحتساب ركلة جزاء، ولكن الـVAR أبلغ الحكم باستمرار اللعب دون وجود خطأ

ق 4.. بدأت المباراة بضغط من الهلال كرة عرضية لعبها ميشائيل، وصلت إلى ناصر الدوسري الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

بداية المباراة