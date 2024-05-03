بعد ارتباطه بعدة أندية مصرية.. عجمان يجدد عقد أزارو

الجمعة، 03 مايو 2024 - 17:46

كتب : FilGoal

توقيع وليد أزارو مع عجمان

أعلن نادي عجمان الإماراتي تجديد عقد وليد أزارو لاعب الفريق لمدة موسمين.

وليد أزارو

النادي : عجمان

عجمان

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب المغربي بنهاية الموسم الجاري، وكان لديه الحق قبل التجديد بأن يتفق ويوقع لأي نادي دون الرجوع إلى عجمان.

وكتب عجمان عبر صفحته على X: "يسـعدنا الإعلان عن تجديد عقد الهداف وليد أزارو لمدة موسمين إضافيين".

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ولعب المهاجم مع عجمان خلال الموسم الجاري 17 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع هدف واحد فقط.

وارتبط أزارو بالعودة إلى الدوري المصري في أكثر من مناسبة سواء للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.

وقال وكيله سيد مصطفى لقناة صدى البلد من قبل: "هناك عروض شفهية لضم أزارو بداية من الموسم المقبل ويتم دراسة الأمر واللاعب غير متعجل وينتظر نهاية الموسم الجاري".

وأوضح وكيله "أزارو تلقى عرضا جيدا من فريق تركي في يناير الماضي ولكن عجمان تمسك باستمراره لنهاية تعاقده".

أما عن وجهته المقبلة فقال: "هناك وكلاء تواصلوا معنا خلال الأسبوع الماضي للاستفسار عن إمكانية انتقال أزارو إلى الدوري المصري".

واختتم سيد مصطفى تصريحاته "الوكلاء استفسروا تحديدا لفريق الزمالك ولكن اللاعب ينتظر نهاية الموسم لدراسة العروض".

وارتدى اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قميص فريق الأهلي في الفترة من 2017 إلى يناير 2020 بعد ضمه من دفاع حسني الجديدي مقابل مليون و400 ألف يورو، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى الاتفاق السعودي.

وعقب نهاية الإعارة تعاقد معه الاتفاق مقابل 620 ألف يورو، ثم رحل إلى عجمان في يناير 2022 في صفقة انتقال حر.

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