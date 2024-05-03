القسم الثاني - المسابقات لـ في الجول: مطالب الأندية مشروعة وطالبتهم باللجوء للأمن لأنني لا أملك القرار

يرى مجدي الشيخ رئيس لجنة المسابقات في القسم الثاني بأن مطالب الأندية بالحضور الجماهيري للمباريات مشروعة، لكنه ليس صاحب القرار.

وقال مجدي الشيخ في تصريحات لـFilGoal.com: "على أندية القسم الثاني إنشاء رابطة أندية خاصة بها للدفاع عن حقوقهم. مطالبهم مشروعة في الحضور الجماهيري".

وأضاف "طالبتهم بالتوجه إلى الأمن من أجل الحصول على موافقات حضور الجماهير لكن حتى الآن لم تصلنا أي موافقات على الحضور، ولم يسمح بدخول غير أعضاء مجلس الإدارة المسجلة أسماءهم في كشوفات المباريات".

رئيس لجنة المسابقات استمر "طلبت من جمال علام رئيس اتحاد الكرة وخالد الدرندلي أمين الصندوق التدخل من أجل الحصول على حل يرضي جميع الأطراف ، وننتظر الرد .

وأتم "رغم أنني رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، لكنني لا أملك قرار الحضور الجماهيري في المباريات".

أندية منتخب السويس، والمنصورة، والترسانة، وديروط،، وكهرباء الإسماعيلية، وسبورتنج تأهلت إلى دوري القسم الثاني (أ) بعد احتلالهم لصدارة مجموعاتهم في دوري القسم الثاني (ب).

وستخوض الفرق الست مباريات فاصلة فيما بينهم، ليتأهل ثلاثة فرق للمشاركة في دورة ترقي رفقة صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (أ)، ليتأهل فيما بينهم فريق واحد فقط إلى الدوري الممتاز بجانب صاحبا المركزين الأول والثاني من القسم الثاني "دوري المحترفين".

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة ديروط مع الترسانة على استاد خالد بشارة بالجونة يوم 13 مايو.

كما يستضيف ستاد بتروسبورت مباراة المنصورة مع سبورتنج يوم 11 مايو، ومباراة منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية يوم 12 مايو.