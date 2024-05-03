"قضيت نصف حياتي في النادي".. رويس يرحل عن دورتموند

الجمعة، 03 مايو 2024 - 16:14

كتب : FilGoal

ماركو رويس - بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند اتفاقه مع نجم الفريق ماركو رويس على عدم تمديد تعاقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

ولعب رويس مع دورتموند لمدة 12 عاما، منذ عودة ناشئ الفريق إلى ناديه مرة أخرى عام 2012، قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويبحث رويس صاحب الـ34 عاما، عن مغامرة جديدة في كرة القدم، بعد 21 عاما قضاهم مع الفريق الأصفر والأسود في مراحل الناشئين والفريق الأول.

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وعلق هانز يواكيم فاتسكه رئيس دورتموند، على رحيل رويس: "هو أحد أعظم اللاعبين في هذا النادي، لقد لعب لفريق الشباب لدينا لمدة 10 سنوات، والفريق الأول لمدة 12 عاما، وكان قائد فريقنا لفترة طويلة من 2018 حتى 2023".

وأكمل فاتسكه: "علاقة رويس ودورتموند غير عادية، نتمنى له التوفيق في مستقبله، ونأمل أن يعود لدورتموند بعد نهاية مسيرته الاحترافية، لأن هناك الكثير من المهام التي تنتظره هنا".

وحصل رويس على جائزة لاعب العام في ألمانيا عامي 2012 مع بوروسيا مونشنجلادباخ، و2019 مع دورتموند.

كما تأهل رويس رفقة فريقه دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في لندن 2013، وتوج بكأس ألمانيا مرتين.

وخاض رويس 424 مباراة حتى الآن مع دورتموند، سجل خلالهم 168 هدفا، وصنع 128 آخرين.

وقال رويس عبر الموقع الرسمي لناديه، بعد إعلان نبأ رحيله: "أنا ممتن وفخور للغاية بهذه الفترة المميزة التي قضيتها في ناديي بوروسيا دورتموند، قضيت أكثر من نصف حياتي في هذا النادي واستمتعت بكل يوم، على الرغم من وجود لحظات صعبة بالطبع".

وأكمل: "أعلم بالفعل أنه سيكون من الصعب علي أن أقول وداعًا في نهاية الموسم، ومع ذلك، أنا سعيد لأن الوضوح أصبح الآن ويمكننا التركيز بشكل كامل على المباريات النهائية المهمة التي لا تزال معلقة".

واختتم: "لدينا هدف كبير في الاعتبار، ونحن جميعا نريد تحقيقه معا، ولهذا نحن بحاجة إلى كل واحد من مشجعينا الرائعين، الذين أود أن أشكرهم صراحةً على دعمهم المذهل على مر السنين."

ويخوض دورتموند مواجهة الإياب أمام باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق دورتموند الفوز ذهابا في سيجنال إيدونا بارك، على حساب باريس بهدف نظيف سجله نيكلاس فولكروج.

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