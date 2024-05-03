حفل شواء أصدقاء ميسي سيزداد اسم آخر - ESPN: إنتر ميامي يبدأ التفاوض مع دي ماريا

الجمعة، 03 مايو 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - ميسي

يبدو إن حفل شواء أصدقاء ليونيل ميسي على شواطئ ميامي سيزداد اسم آخر بالصيف المقبل.

وحسب شبكة قنوات ESPN الأمريكية، فإن نادي إنتر ميامي الأمريكي بدأ بالفعل التفاوض مع أنخيل دي ماريا الجناح الأرجنتيني لضمه خلال الصيف المقبل.

حسب التقرير، فإن إنتر ميامي يرى في دي ماريا موضع خبرة كبيرة ستدعم الفريق، فيما يفكر دي ماريا جديا في العرض.

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آنخيل دي ماريا انضم إلى بنفيكا هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع يوفنتوس.

ويمتد عقد صاحب الـ36 عاما مع بنفيكا حتى نهاية الموسم فقط، إذ كشف دي ماريا في وقت سابق عن رغبته في إنهاء مسيرته رفقة روساريو سنترال الأرجنتيني، حيث بدأ مسيرته.

دي ماريا حقق كأس السوبر البرتغالي رفقة بنفيكا هذا الموسم، لكنه ودع بطولتي الكأس وبطولة الدوري الأوروبي، مع اقترابه من خسارة لقب الدوري لصالح سبورتنج لشبونة.

وأعلن دي ماريا في وقت سابق اعتزاله الدوري بنهاية كوبا أمريكا المقبلة، مع احتمالية وجوده في أولمبياد باريس هذا الصيف أيضا.

ويضم فريق إنتر ميامي ليونيل ميسي، بجانب جوردي ألبا الظهير الأيسر الإسباني، وزميليهم السابقين في برشلونة لويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس.

إنتر ميامي أنخيل دي ماريا بنفيكا
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