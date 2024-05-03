السويس لـ في الجول: نضغط لإقامة المباريات الفاصلة بجمهور.. لماذا يحرموننا من ميزتنا الوحيدة ضد الشركات؟

تضغط الأندية الجماهيرية المتأهلة من دوري القسم الثاني (ب) إلى القسم الثاني (أ) من أجل إقامة المباريات الفاصلة المؤهلة إلى دورة الترقي إلى الدوري الممتاز مباشرة بحضور الجمهور.

وقال أسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس في تصريحات لـFilGoal.com: "منتخب السويس، والمنصورة، والترسانة، وديروط، خاطبوا اتحاد الكرة لإقامة المباريات المؤهلة لدورة الترقي بحضور الجماهير، بجانب مساندة أعضاء مجلس النواب للسماح بالحضور".

وأضاف "أندية الشركات ترفض تواجد الجماهير بمساعدة من شخص مسؤول في اتحاد الكرة".

رئيس السويس أتم "لمصلحة من غياب الجماهير؟ لماذا يريدون حرماننا من الميزة الوحيدة التي نملكها؟ هم يملكون المال، ونحن نملك الجماهير".

أندية منتخب السويس، والمنصورة، والترسانة، وديروط،، وكهرباء الإسماعيلية، وسبورتنج تأهلت إلى دوري القسم الثاني (أ) بعد احتلالهم لصدارة مجموعاتهم في دوري القسم الثاني (ب).

وستخوض الفرق الست مباريات فاصلة فيما بينهم، ليتأهل ثلاثة فرق للمشاركة في دورة ترقي رفقة صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (أ)، ليتأهل فيما بينهم فريق واحد فقط إلى الدوري الممتاز بجانب صاحبا المركزين الأول والثاني من القسم الثاني "دوري المحترفين".

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة ديروط مع الترسانة على استاد خالد بشارة بالجونة يوم 13 مايو.

كما يستضيف ستاد بتروسبورت مباراة المنصورة مع سبورتنج يوم 11 مايو، ومباراة منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية يوم 12 مايو.