أحمد الكاس: كنا بحاجة للقب شمال إفريقيا.. وهذا ما سنفعله مع مزدوجي الجنسية

كشف أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للشباب، موقفه من اللاعبين مزدوجي الجنسية في الفترة المقبلة.

وقال أحمد الكاس في تصريحات لقناة صدى البلد: "كنا بحاجة إلى الفوز ببطولة شمال إفريقيا التي حصلنا عليها لأنها كانت الاحتكاك الأول لهؤلاء اللاعبين بل وكانت المرة الأولى لبعض اللاعبين يركبون فيها طائرة ويخرجوا من مصر".

وأضاف "اعتبرنا البطولة رسمية وليست ودية لأننا كنا بحاجة للوقوف على مستوى اللاعبين".

الكاس أتبع "أقول للاعبين مزدوجي الجنسية إن باب منتخب مصر مفتوح لكم جميعا وهذا حقكم الطبيعي".

واستمر "تحدثت مع جمال علام من أجل تنظيم معسكرات لاختبار هؤلاء اللاعبين وانضمامهم إلى المنتخب".

علام أتم "أتمنى احتراف لاعبينا خارجيا على غرار منتخبا المغرب وتونس بداية من هذا السن".

وحقق منتخب مصر مواليد 2008 لقب بطولة كأس شمال إفريقيا من تونس خلال الشهر الماضي بقيادة أحمد الكاس المدرب الجديد للمنتخب وفي اختباره الأول.