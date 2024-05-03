مواعيد مباريات الجمعة 3 مايو 2024 – مباراتان في الدوري.. بداية الجولة بإنجلترا ومحترفان مصريان

الجمعة، 03 مايو 2024 - 10:21

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة المصري والاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 3 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

تستكمل الجولة في الدوري المصري بمباراتين، فيما تبدأ جولة جديدة في الدوري الإنجليزي.

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الدوري المصري

في مصر، يلعب الاتحاد السكندري مع بلدية المحلة في السابعة مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت، يلعب نادي زد مع المقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

أما في إنجلترا، فتبدأ جولة جديدة بمباراة بين لوتون تاون وإيفرتون الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

في السعودية، يلعب أحمد حجازي رفقة الاتحاد ضد أبها عبر قناة SSC Sports 1

الدوري التركي

وأخيرا، يعلب أحمد حسن "كوكا" رفقة ألانيا سبور ضد أنقرة جوتشو الساعة الثامنة مساء.

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الاتحاد السكندري الدوري المصري بلدية المحلة
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