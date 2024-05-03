طبيب الزمالك: شيكابالا يغيب عن نهائي الكونفدرالية.. وموقف الزناري وشلبي

الجمعة، 03 مايو 2024 - 02:08

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز - شيكابالا

أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك صعوبة لحاق الثنائي مصطفى الزناري ومصطفى شلبي بالمشاركة في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وكشف صعوبة لحاق محمود عبد الرازق "شيكابالا" بالنهائي القاري ضد نهضة بركان المغربي.

وتعرض الثنائي للإصابة في مباراة البنك الأهلي لحساب الجولة 20 من الدوري المصري.

وقال محمد أسامة عبر قناة النادي: "وفقا للفحص المبدئي فمن الصعب وجود مصطفى الزناري ومصطفى شلبي في ذهاب نهائي الكونفدرالية وربما الإياب أيضا".

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وأكمل "بدأنا خطة العلاج من الآن ومن الصعب اتخاذ القرارات، وعدم انتظام جدول المباريات يصعب الأمور".

وكشف أسامة في وقت سابق إصابة مصطفى الزناري في العضلة الخلفية، ومصطفى شلبي في العضلة الضامة.

وشدد "زيزو لا يلعب وهو مصاب، تعافى من الإصابة ولسوء حظه تعرض لإصابات قوية، ولم تكرر أي إصابة له".

وأردف "شيكابالا تعرض لإصابة قوية في العضلة الأمامية خلال المران في غانا، وفترة الغياب تصل لـ 4-6 أسابيع، ولا بد أن نتعامل مع الإصابة بطريقة مناسبة حتى عودته".

وأتم "سنجري فحوصات جديدة لإبراهيما نداي بعدما عانى من ألم في الحوض، ولم نرد المخاطرة به في المباراة السابقة، وسيكون جاهزا مع الفريق في المباريات المقبلة".

وغاب شيكابالا عن مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية والذي انتصر فيه الأبيض بنتيجة 3-0.

وسيلتقي الزمالك ذهابا في المغرب مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية يوم 12 مايو، وسيقام لقاء الإياب في القاهرة يوم 19 مايو.

ويأمل الأبيض في حصد اللقب القاري الثاني له في بطولة الكونفدرالية، بعدما حقق اللقب من قبل في 2019 على حساب نفس الفريق.

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