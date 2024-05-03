منافس الزمالك – نهضة بركان يودع كأس العرش 2022-23 بركلات الترجيح

الجمعة، 03 مايو 2024 - 01:13

كتب : FilGoal

نهضة بركان

حجز الجيش الملكي البطاقة الأخيرة صوب دور الـ 16 من كأس العرش المغربي 2022-23 على حساب نهضة بركان بفضل ركلات الترجيح بنتيحة 8-7 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وتتواصل مباريات كأس العرش المغربي للموسم الماضي حتى الآن، حيث اختتم الجيش الملكي ونهضة بركان مباريات دور الـ 32.

ويعاني جدول كأس العرش المغربي من عدم الانتظام، حيث اختتمت مباريات دور الـ 32 بشكل متأخر، عقب نهاية 7 مباريات من أصل 8 من دور الـ 16.

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والآن عرف فريق نهضة الزمامرة هوية منافسه في دور الـ 16، والذي تحدد بعد مباراة اليوم وهو الجيش الملكي.

يذكر أن الفائز بالنسخة الحالية من كأس العرش المغربي سيحجز بطاقة التأهل للكونفدرالية الموسم المقبل 2024-25.

وبدأت منافسات كأس العرش المغربي للموسم الجاري 2023-24 ولا زالت في الأدوار التمهيدية الأولى.

وصف المباراة

انتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.

وتقدم الجيش الملكي بهدف محمد حريمات من علامة الجزاء في الدقيقة 58.

وسجل يوسف الفحلي هدف التعادل في الدقيقة 62.

وأعاد البوتسواني توميسانج أوريبوني التقدم للجيش الملكي في الدقيقة 69.

وخطف البوركينابي جابريل واتارا التعادل القاتل في الدقيقة 89، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح.

واستمرت الإثارة في ركلات الترجيح حيث سُجلت الركلات الـ 7 الأولى لكلا الفريقين.

وأهدر واتارا الركلة الثامنة لنهضة بركان ما تسبب في إقصاء الفريق مبكرا من البطولة.

وسيلتقي الجيش الملكي في دور الـ 16 مع نهضة الزمامرة، ثم سيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع أولمبيك الدشيرة في ربع النهائي.

يذكر أن نهضة بركان سيواجه الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية.

الجيش الملكي نهضة بركان كأس العرش المغربي
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