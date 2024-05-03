الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. القناة الناقلة

يواصل الأهلي مشواره المحلي في الدوري المصري بمواجهة الجونة في الجولة 21 من المسابقة.

وعاد الأهلي لخوض مواجهاته المحلية بعد تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الجولة 20 من الدوري.

وبنفس النتيجة انتصر الجونة بملعبه على الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل الموافق 4 مايو.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

فيما يحتل الحونة المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

وانتهت مباراة الجور الأول على استاد خالد بشارة بالتعادل 1-1 في الجولة الرابعة من الدوري.

وسجل الفرنسي أنتوني موديست هدف الأهلي، فيما أدرك أحمد بلحاج التعادل للجونة من علامة الجزاء.

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