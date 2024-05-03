بيريرا يكشف سبب إسناد القمة لـ نور الدين.. ومدى صحة هدف الزمالك أمام الأهلي

الجمعة، 03 مايو 2024 - 00:29

كتب : FilGoal

فيتور بيريرا

كشف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، سبب إسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك السابقة في الدوري للحكم إبراهيم نور الدين.

وقال بيريرا في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "إبراهيم نور الدين أدار 16 مباراة، كان الحكم الثاني كأكثر الحكام إدارة للمباريات، وفي الموسم الذي يسبقه 21 مباراة، وبالتالي في موسمين أدار 37 مباراة، فهل بعد كل تلك الخبرة الكبيرة، هل هو غير جدير بإدارة مباراة القمة".

وأكمل: "لم أستبعد محمد معروف من إدارة مباراة القمة في الدوري، واخترته بالفعل لإدارة مباراة نهائي الكأس في السعودية قبل إسنادها لحكم أجنبي، ولكني كنت مخططا لأن يدير إبراهيم نور الدين مباراة قمة الدوري"

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وانتهت مباراة القمة في الدوري بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعن تعرضه للهجوم بسبب عدم إسناد بعض المباريات للحكام الكبار، رد قائلاً: "لدي 9 مباريات أسبوعيا ولدي 34 حكما، كل أسبوع لدي 9 أصدقاء و27 عدوًا".

وأضاف: "الحكام الثلاثة محمود عاشور ومحمد صباحي ومحمد الحنفي رسبوا مرتين في اختبار اللياقة البدنية، وليس لدي أي مشكلة مع أي منهم".

وعن رأيه في هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي في القمة قائلا: "الهدف صحيح".

وعلق رئيس لجنة الحكام على بعض القرارات التحكيمية المثيرة، مؤكدا أن قرار الحكم وائل فرحان كان صحيحا في عدم احتساب هدف بعد ضربة جزاء المقاولون أمام سموحة في الدوري.

وأشار بيريرا إلى أن قرار الحكم محمد عادل باحتساب ضربة جزاء للزمالك أمام البنك الأهلي صحيحا: "ضربة جزاء الزمالك صحيحة لإعاقة المدافع محمد عبد الغني لمهاجم الزمالك سامسون داخل منطقة الجزاء".

وكشف بيريرا عن مشروع "أكاديمية الحكام" لتطوير الحكام الشباب، معربا عن تفائله بمستقبل التحكيم في مصر.

وأضاف: "عقدي مع الاتحاد المصري لكرة القدم ينتهي في أغسطس، ولكني ملتزم وحماسي مستمر منذ اليوم الأول في تولي المسؤولية، ومشروع أكاديمية سيستمر إذا بقيت، وإذا رحلت من رغب أن يأتي من بعدي فالمشروع موجود بالفعل".

وأكمل: "نحن في حاجة للتدريب والعمل مع الحكام في تديبات عملية على أرض الملعب مثل اللاعبين، ولكن من الصعب توفير ملاعب لتدريب الحكام، نقوم بالإعداد الجيد والتدريب للحكام، ولكن نحتاج للإمكانيات اللوجستية لتدريب الحكام".

واختتم: "عملية تقييم الحكام المصريين تتم بنفس المعايير التي تطبق في الفيفا، لدينا كافة الجوانب الفنية والانضباطية وتصحيح الأخطاء وتدخل الـVAR، ولدينا ملاحظات بعد كل مباراة، ونرسل للحكام هذه التقارير كي يتلقوا تقريرًا بأدائهم، وعليه نقوم بتصنيف الحكام".

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