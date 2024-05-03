الدوري الأوروبي – العقدة الإيطالية مستمرة.. أتالانتا يخطف تعادلا أمام مارسيليا

الجمعة، 03 مايو 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

جانلوكا سكاماكا - أتالانتا - مارسيليا

خطف أتالانتا الإيطالي تعادلا من مارسيليا الفرنسي في ملعب فيلودروم بجنوب فرنسا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتقدم أتالانتا بهدف جانلوكا سكاماكا وسجل سانشيل مبيمبا هدف التعادل لمارسيليا.

وسيلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل بإيطاليا لحسم المتأهل للمباراة النهائية يوم 22 مايو في ملعب أفيفا بدبلن عاصمة جمهورية أيرلندا.

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واستمرت العقدة الإيطالية لمارسيليا حيث لم يفز في آخر 8 مواجهات ضد الفرق الإيطالية بـ 3 تعادلات و5 هزائم.

وسجل سكاماكا هدف تقدم أتالانتا في الدقيقة 11 بعدما انفرد إثر بينية متقنة من تيون كوبمينيرز.

وخرج سياد كولاسيناك في الدقيقة 17 متأثرا بالإصابة.

وبتسديدة لا تصد سجل مبيمبا هدف التعادل في الدقيقة 20 لمارسيليا.

وأهدر بيير إيميريك أوباميانج الهداف التاريخي للبطولة فرصة قلب النتيجة في الدقيقة 42 لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وأشهر الحكم المساعد راية التسلل وألغى هدف إسماعيلا سار لصالح مارسيليا في الدقيقة 64.

ومنعت العارضة تصويبة قوية من عز الدين أوناحي في الدقيقة 73 لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين، ويتأجل الحسم في بيرجامو بإيطاليا.

مارسيليا أتالانتا الدوري الأوروبي
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