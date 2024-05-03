ليفركوزن يدك حصون روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي

حقق باير ليفركوزن الألماني فوزًا كبيرًا على حساب روما الإيطالي بهدفين نظيفين، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، والتي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية.

سجل هدفي ليفركوزن فلوريان فيرتز في الدقيقة 27 من هجمة مرتدة، فيما سجل روبرت أندريش الهدف الثاني في الدقيقة 73 من تصويبة صاروخية.

ونجح ليفركوزن في الوصول للمباراة رقم 47 هذا الموسم في كافة البطولات "الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، والدوري الأوروبي" دون هزيمة، بواقع 39 فوزًا، و8 تعادلات.

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل 9 مايو على ملعب باي أرينا معقل في ليفركوزن.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام الفائز من مواجهة أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، وأتالانتا الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في فرنسا.

بدأت المباراة بمحاولات لروما، الأولى جاءت عن طريق ديبالا في الدقيقة 10 تصدى لها الحارس، ثم رأسية من لوكاكو في الدقيقة 22 اصطدمت بالعارضة.

بعدها سيطر لاعبو ليفركوزن على المباراة وأهدروا العديد من الفرص.

انطلق جيريمي فريمبونج جناح ليفركوزن في الدقيقة 24، وانفرد بمرمى روما من الجانب الأيمن ولكن سددها في الشباك من الخارج.

بعدها أخطأ كارسدورب ظهير أيمن روما في إعادة الكرة للحارس، لتصل لـ أليكس جريمالدو المنفرد بالمرمى ليمررها لـ فيرتز أمام المرمى الخالي مسجلا هدف التقدم لـ ليفركوزن.

واصل لاعبو ليفركوزن إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، في الدقيقة 31 انطلق فريمبونج بسرعته من الجانب الأيمن ليمرر عرضية فيرتز سدد قوية ولكن الحارس تصدى لها على مرتين.

ومن الجانب الآخر، لعب جريمالدو كرة عرضية وصلت لـ فريمبونج داخل منطقة الجزاء مسددا الكرة لتمر بجوار القائم بقليل.

سدد بعدها في الدقيقة 38 فيرتز من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار قائم روما بقليل، ثم تصويبة من روبرت أندريش تصدى لها حارس روما على مرتين.

وجاء أول ظهور هجومي لروما منذ 20 دقيقة، بتصويبة صاروخية من بيليجريني من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار قائم ليفركوزن بقليل.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول شن لاعبو ليفركوزن هجمة مرتدة بـ 5 لاعبين أمام 3 فقط في الدفاع.. مرروا الكرة داخل منطقة الجزاء سدد فيرتز بعد تمريرة من أمير عدلي وسدد جريمالدو، ولكن الدفاع الإيطالي أبعد الكرة.

وفي الشوط الثاني، حافظ ليفركوزن على إغلاق كل منافذ الطرق إلى مرماه، فيما شن روما هجمات على استحياء.

في الدقيقة 56، نفذ روما ركنية لعبها كريستانتي رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لـ ليفركوزن بقليل.

وأسفرت الدقيقة 73 عن هدف ثاني لليفركوزن بتسديدة صاروخية من روبرت أندريش سكنت شباك روما ليتقدم ليفركوزن بالهدف الثاني، ليشتبك اللاعبون بعدها.

هدف في غاية الجمال 😱 روبرت أندريش يضيف الثاني لليفركوزن ويشعل اللقاء 🔥🔥🔥#الدوري_الأوروبي | #روما_ليفركوزن pic.twitter.com/CdOhTX5bUG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2024

حاول دي روسي إجراء تبديلات هجومية بنزول تامي أبراهام واللاعب الإيراني سردار أزمون، وخرج لوكاكو إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة، لتنتهي المباراة بفوز ليفركوزن بهدفين نظيفين.