ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. زيزو ينضم لصراع خماسي الصدارة
الخميس، 02 مايو 2024 - 22:52
كتب : FilGoal
انضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك لقائمة أفضل 5 هدافين في الدوري المصري الموسم الجاري 2023-2024 في ختام الجولة 20.
حسام أشرف
النادي : بلدية المحلة
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وسجل زيزو هدفا ضد البنك الأهلي جعله في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الحالي.
ويمتلك الزمالك 6 مباريات مؤجلة حتى الآن من عمر المسابقة.
ولا زال حسام أشرف هداف بلدية المحلة في الصدارة برصيد 11 هدفا.
ويأتي خلفه الأنجولي أجوستينو مابولولو هداف الدوري الموسم الماضي.
تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الجولة 20
- حسام أشرف – بلدية المحلة: 11 هدفا
- أجوستينو مابولولو – الاتحاد السكندري: 9 أهداف
- أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا + الجونة: 8 أهداف
- مصطفى زيكو – زد: 8 أهداف
- أحمد سيد "زيزو" – الزمالك – 7 أهداف
- محمد سالم – المقاولون العرب – 7 أهداف
- أحمد قندوسي – سيراميكا كليوباترا: 6 أهداف
- كريم بامبو – البنك الأهلي – 6 أهداف
- ميدو جابر – المصري – 6 أهداف
- حسام حسن – سموحة – 6 أهداف
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