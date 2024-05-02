انتهت الدوري الأوروبي - روما (0)-(2) ليفركوزن

الخميس، 02 مايو 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة روما الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، والمقررة على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية.

ونجح روما بقيادة دانييلي دي روسي في التأهل لنصف النهائي بعد تخطي ميلان بثلاثية مقابل هدف في مجموع المباراتين، وهي نفس النتيجة التي حققها ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو في مجموع المباراتين أمام ويستهام في ربع النهائي.

تفاصيل المباراة

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نهاية المباراة بفوز ليفركوزن بهدفين نظيفين.

ق 79.. تبديل لروما بخروج لوكاكو ونزول اللاعب الإيراني سردار أزمون.

ق 73.. جووووول صاروخي تسديدة قوية من روبرت أندريش سكنت شباك روما ليتقدم ليفركوزن بالهدف الثاني

ق 56.. خطيررررة ركنية لروما لعبها كريستانتي رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لـ ليفركوزن بقليل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدف نظيف.

ق 45.. هجمة للاعبي ليفركوزن 5 لاعبين أمام 3 فقط في الدفاع.. مرروا الكرة داخل منطقة الجزاء سدد فيرتز بعد تمريرة من أمير عدلي وسدد جريمالدو، ولكن الدفاع الإيطالي أبعد الكرة.

ق 42.. أول ظهور هجومي لروما منذ 20 دقيقة.. تصويبة صاروخية من بيليجريني من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار قائم ليفركوزن بقليل.

ق 41.. تصويبة قوية من روبرت أندريش لاعب وسط ليفركوزن تصدى لها حارس روما على مرتين.

ق 38.. تصويبة قوية من فيرتز من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار قائم روما بقليل.

ق 33.. جريمالدو يلعب كرة عرضية تصل لـ فريمبونج داخل منطقة الجزاء مسددا الكرة لتمر بجوار القائم بقليل.

ق 31.. انطلق فريمبونج بسرعته من الجانب الأيمن ليمرر عرضية فيرتز سدد قوية ولكن الحارس تصدى لها على مرتين.

ق 27.. جووووول أخطأ كارسدورب ظهير أيمن روما في إعادة الكرة للحارس، لتصل لـ أليكس جريمالدو المنفرد بالمرمى ليمررها لـ فيرتز أمام المرمى الخالي مسجلا التقدم لـ ليفركوزن

ق 24.. جيريمي فريمبونج جناح ليفركوزن ينطلق بالكرة وينفرد بمرمى روما من الجانب الأيمن ولكن يسددها في الشباك من الخارج

ق 22.. كرة عرضية لعبها لوكاكو رأسية اصطدمت بالعارضة وخرجت لضربة مرمى

ق 10.. تسديدة قوية من ديبالا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس ليفركوزن

بداية المباراة

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