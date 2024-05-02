طارق مصطفى: البنك يتعرض للظلم.. وضربة جزاء الزمالك مشكوك في صحتها

عبر طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، عن غضبه بعد الخسارة أمام الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

وقال طارق مصطفى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "البنك الأهلي يتعرض لظلم لم أره من قبل، هناك لغز لا أفهمه".

وأكمل: "الزمالك حصل على ضربة جزاء مشكوك في صحتها، والبطاقة الحمراء لأسامة فيصل نتيجة التمثيل غير صحيحة".

وأضاف: "من الدقيقة الأولى في المباراة واضح أننا سنخسر، هناك علامة استفهام ضد البنك الأهلي، كل المباريات التي خضناها الدور الأول خارج ملعبنا".

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وتحدث مصطفى عن تجاربه السابقة: "عشت تجربتين في الإمارات والمغرب، لم أشعر يوما بالفارق تحيكيما وقت اللعب أمام الرجاء أو الوداد أكبر فريقين في المغرب".

وتولى طارق مصطفى تدريب أندية الدفاع الحسني الجديدي، وسريع وادي زم في المغرب، بالإضافة للفجيرة والعروبة في الإمارات.

ورغم الخسارة أثنى طارق مصطفى على لاعبيه: "كنا الأفضل أمام الزمالك وأشكر اللاعبيبن، ورغم النقص إلا أننا أجرينا تبديلات هجومية بالدفع بقاعود وجريندو وإبراهيم حسن، الخسارة بهدف أو إثنين لن تفرق".

وعن غيابه عن الفريق قبل مواجهة الزمالك، علق طارق مصطفى "أشكر إدارة البنك الأهلي للسماح لي بالسفر للمغرب للحصول على الرخصة برو، والغياب عن الفريق، أتمنى أن يهتم اتحاد الكرة بالرخص التدريبية لأنني حاصل على الرخصة A من عام 2014".