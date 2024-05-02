مؤتمر جوميز: لاعبو الزمالك أذكياء.. وهذا المركز الأفضل لـ سامسون

أثنى جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، على لاعبي فريقه وذلك بعد الفوز على حساب البنك الأهلي بهدف نظيف

وحقق الزمالك الفوز على حساب البنك الأهلي بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لم نخض مباراة مكتملة أمام البنك الأهلي ولكننا خلقنا فرص للفوز بالمباراة".

وأكمل: "قابلنا فريقا قويا، ولاعبين جيديا مهاريا وبدنيا ويملكون سرعات، ولكن لاعبونا كانوا أذكياء بالفوز بالمباراة".

وتعليقا على بدء مصطفى شلبي كمهاجم في تشكيل الزمالك، علق جوميز: "ناصر منسي وسامسون كانوا متاحين من بداية المباراة، ولكننا اخترنا الطريقة التي بدأنا بها اليوم".

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وعن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية: "تفكيري فقط في المباراة القادمة وليس نهضة بركان، ونريد أن يقوم للاعبين بالاستشفاء استعدادا للمباراة القادمة".

وأضاف جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "البنك كان يرغب في إفساد طريقة لعب الزمالك من خلال الضغط، ولكن الزمالك كان قادرا على تسجيل أكثر من هدف في المباراة".

وردا على عدم اللعب بمهاجم: "بعض الإصابات كان لها دور في شكل الفريق"، مضيفا: "رحلة السفر من غانا إلى مصر لم تكن السبب وراء تغير مستوى الفريق اليوم، واللاعبون خضعوا للتدريبات الاستشفائية اللازمة، ولكن الرطوبة والحرارة كان لها أثر اليوم".

وتحدث جوميز عن سامسون مهاجم الزمالك: "هو مهاجم جيد وقادر على اللعب في عدة مراكز ويمتلك نقطة قوة بالوقوف على الكرة و استلامها تحت ضغط، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، والمكان الأفضل له داخل الملعب هو خلف المهاجم".

واختتم: "ناصر منسي ليس خارج خططي، وإذا كان خارج حساباتي لن يتواجد على مقاعد البدلاء، أما محمد شحاتة فمن الصعب الدفع به عندما يشارك دونجا وعبدالله السعيد وأحمد حمدي في الوسط".

وظل الزمالك بعد الفوز في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة بالتساوي مع الأهلي من 14 مباراة، فيما خسر البنك الأهلي للمباراة الثالثة تواليا وظل في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

ويلتقي الزمالك أمام سموحة يوم 5 مايو، قبل خوض ذهاب المباراة النهائية في المغرب يوم 12 مايو، على أن يقام إياب النهائي يوم 192 من الشهر ذاته.