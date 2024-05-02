العراق يتأهل إلى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية

الخميس، 02 مايو 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

منتخب العراق الأوليمبي

حسم منتخب العراق تأهله إلى أولمبياد باريس، بعد الفوز على حساب إندونيسيا بهدفين لهدف في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس آسيا تحت 23 سنة المقامة في قطر.

وامتدت المباراة لوقت إضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم منتخب إندونيسيا مبكرا في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب إيفار جينر.

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وتدراك منتخب العراق الموقف سريعا وسجل التعادل في الدقيقة 27 عن طريق زيد تحسين.

وفي الوقت الإضافي سجل علي جاسم هدف الفوز والتأهل للعراق في الدقيقة 96.

وضمن منتخبا اليابان وأوزبكستان مقعدهما في الأولمبياد بعد تأهلهما للمباراة النهائية المقرر إقامتها مساء الجمعة، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كأس آسيا تحت 23 سنة، إلى أولمبياد باريس مباشرة، فيما يدخل صاحب المركز الرابع في دورة ثلاثية مع غينيا ونيوزيلندا لتحديد البطاقة الأخيرة إلى الأوليمبياد.

وتضم منافسات كرة القدم في الأولمبياد 16 منتخبا، يتم تقسيمهم على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

وأقيمت قرعة منافسات كرة القدم في الأولمبياد، والتي أسفرت عن وقوع صاحب المركز الثالث في آسيا في المجموعة الثانية بجانب الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

وينتظر المنتخب المصري في المجموعة الثالثة الخاسر من المباراة النهائية بين اليابان وأوزبكستان

وجاءت مجموعات الأوليمبياد كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا - الولايات المتحدة - نيوزيلاندا - (الفائز من صاحب المركز الرابع في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة وغينيا).

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - العراق.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - مصر - الدومينيكان - وصيف كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

المجموعة الرابعة: باراجواي - مالي - إسرائيل - بطل كأس أمم آسيا تحت 23 سنة

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