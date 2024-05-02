بهدف زيزو.. الزمالك يواصل الانتصارات بالتفوق على البنك الأهلي

حسم أحمد سيد "زيزو" فوز الزمالك على البنك الأهلي بهدفه في الجولة 20 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وظل الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة بالتساوي مع الأهلي من 14 مباراة.

فيما خسر البنك الأهلي للمباراة الثالثة تواليا وظل في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

وحقق الزمالك فوزه الثالث تواليا على البنك الأهلي بعدما خسر من قبل في كأس الرابطة بنتيجة 3-0 الموسم الماضي.























































































































التشكيل

بدأ مصطفى شلبي كمهاجم في تشكيل الزمالك، وتواجد مصطفى الزناري في قلب الدفاع عوضا عن حسام عبد المجيد الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

بينما بدأ حسن شاهين في حراسة مرمى البنك الأهلي، فيما تواجد أحمد ربيع كظهير أيمن، وقاد أسامة فيصل الهجوم ضد الأبيض.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا وتحصل كل فريق على ركلتين ركنيتين في أول 5 دقائق من بداية المباراة.

وتحصل أحمد حمدي على خطأ على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة التي ارتطمت بالحائط البشري وخرجت لركنية جديدة للأبيض.

وطالب لاعبو الزمالك بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 8 رفض محمد عادل حكم اللقاء احتسابها.

وفي الدقيقة 11 أجرى جوزيه جوميز مدرب الزمالك تغييرا مبكرا للغاية بخروج مصطفى الزناري وشارك حسام عبد المجيد بدلا منه.

وهدد ناصر ماهر مرمى شاهين بتصويبة صاروخية تصدى لها الحارس على مرتين في الدقيقة 14.

ظل الزمالك مسيطرا مع محاولات من البنك الأهلي لكسر التعادل السلبي.

وفي الدقيقة 23 سقط شلبي أرضا بمفرده متأثرا بإصابة عضلية ولم يستطع استكمال اللقاء وعوضه سامسون أكينيولا بعد 3 دقائق.

إصابة مصطفى شلبي التي أجبرته على مغادرة الملعب قبل أن يدخل سامسون بديلا له 🚑⚪🏹 📸مصطفى عميرة pic.twitter.com/prlW1JEBZW — FilGoal (@FilGoal) May 2, 2024

وهدد نبيل عماد مرمى شاهين بتصويبة علت العارضة في الدقيقة 27.

ورد أسامة فيصل برأسية علت عارضة محمد عواد.

وسدد ناصر ماهر مجددا من خارج منطقة الجزاء كرة مرت أعلى عارضة البنك الأهلي في الدقيقة 32.

وتحصل أحمد حمدي ثم أسامة فيصل على بطاقة صفراء.

وحاول محمد هلال أن يسجل الأول للبنك من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 44 علت عارضة عواد بقليل.

وتحصل سامسون على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعدما تعرض للشد من قميصه من عبد الغني.

وانبرى زيزو للركلة وسددها أرضية قوية على يمين حسن شاهين مسجلا هدف الأبيض واللقاء الوحيد في الدقيقة 45+5.

ركلة جزاء❌ ركلة زيزو✔️ سامسون يفك طلاسم البنك الأهلي ويحصل على ركلة جزاء يسجل من خلالها زيزو pic.twitter.com/ABTkEv9iKq — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 2, 2024

شوط أول انتهى بتقدم الأبيض في نهايته.

بعد هدفه في شباك البنك الأهلي زيزو وصل لـ 77 هدفا مع الزمالك في جميع المسابقات بالمركز السابع بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا ⚪🏹🔝 📸مصطفى عميرة pic.twitter.com/zErfxt71ve — FilGoal (@FilGoal) May 2, 2024

وفي الشوط الثاني أشهر عادل بطاقة صفراء ثانية لأسامة فيصل ثم الحمراء بعد إدعائه السقوط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

تلقي أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي لبطاقة حمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني لادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء 🟥❌ مصطفى عميرة 📸 pic.twitter.com/NHdSkuWfHv — FilGoal (@FilGoal) May 2, 2024

وشارك محمد بسيوني ومحمد جريندو بدلا من كريم بامبو ومحمد هلال لتنشيط الهجوم في الدقيقة 65.

وسجل أحمد حمدي هدفا في الدقيقة 77 ألغي بداعي التسلل في بداية الهجمة على زيزو.

أحمد حمدي يضع بصمته ولكن الـ var يتدخل.. إلغاء الهدف الثاني للزمالك بداعي التسلل💣❌ pic.twitter.com/3K0SF6FYiG — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 2, 2024

وسدد سامسون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حسن شاهين لركنية في الدقيقة 83.

وشارك أخيرا محمد عاطف وزياد كمال بدلا من زيزو وحمدي في الدقيقة 89.

ومن بينية سامسون انفرد زياد كمال وسدد كرة ضعيفة للغاية تصدى لها شاهين ومنع الثاني للأبيض.

وسدد جريندو كرة قوية تصدى لها عواد في الدقيقة 90+4 لتنتهي المباراة بفوز الزمالك وحصد 3 نقاط جديدة.

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