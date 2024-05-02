بهدف زيزو.. الزمالك يواصل الانتصارات بالتفوق على البنك الأهلي

الخميس، 02 مايو 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حسم أحمد سيد "زيزو" فوز الزمالك على البنك الأهلي بهدفه في الجولة 20 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وظل الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة بالتساوي مع الأهلي من 14 مباراة.

فيما خسر البنك الأهلي للمباراة الثالثة تواليا وظل في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

أخبار متعلقة:
مباشر نهائي كأس السلة - الأهلي (43)-(50) الاتحاد.. الربع الثالث تعادل سلبي يرتقي بمراكز فيوتشر والطلائع في الدوري التشكيل - بالمر يقود تشيلسي.. وسون وريتشارليسون في هجوم توتنام الأهلي يطلب ردا من اتحاد الكرة قبل التصعيد للجهات الدولية في أزمة الشيبي والشحات

وحقق الزمالك فوزه الثالث تواليا على البنك الأهلي بعدما خسر من قبل في كأس الرابطة بنتيجة 3-0 الموسم الماضي.

التشكيل

بدأ مصطفى شلبي كمهاجم في تشكيل الزمالك، وتواجد مصطفى الزناري في قلب الدفاع عوضا عن حسام عبد المجيد الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

Image

بينما بدأ حسن شاهين في حراسة مرمى البنك الأهلي، فيما تواجد أحمد ربيع كظهير أيمن، وقاد أسامة فيصل الهجوم ضد الأبيض.

Image

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا وتحصل كل فريق على ركلتين ركنيتين في أول 5 دقائق من بداية المباراة.

وتحصل أحمد حمدي على خطأ على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة التي ارتطمت بالحائط البشري وخرجت لركنية جديدة للأبيض.

وطالب لاعبو الزمالك بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 8 رفض محمد عادل حكم اللقاء احتسابها.

وفي الدقيقة 11 أجرى جوزيه جوميز مدرب الزمالك تغييرا مبكرا للغاية بخروج مصطفى الزناري وشارك حسام عبد المجيد بدلا منه.

وهدد ناصر ماهر مرمى شاهين بتصويبة صاروخية تصدى لها الحارس على مرتين في الدقيقة 14.

ظل الزمالك مسيطرا مع محاولات من البنك الأهلي لكسر التعادل السلبي.

وفي الدقيقة 23 سقط شلبي أرضا بمفرده متأثرا بإصابة عضلية ولم يستطع استكمال اللقاء وعوضه سامسون أكينيولا بعد 3 دقائق.

وهدد نبيل عماد مرمى شاهين بتصويبة علت العارضة في الدقيقة 27.

ورد أسامة فيصل برأسية علت عارضة محمد عواد.

وسدد ناصر ماهر مجددا من خارج منطقة الجزاء كرة مرت أعلى عارضة البنك الأهلي في الدقيقة 32.

وتحصل أحمد حمدي ثم أسامة فيصل على بطاقة صفراء.

وحاول محمد هلال أن يسجل الأول للبنك من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 44 علت عارضة عواد بقليل.

وتحصل سامسون على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعدما تعرض للشد من قميصه من عبد الغني.

وانبرى زيزو للركلة وسددها أرضية قوية على يمين حسن شاهين مسجلا هدف الأبيض واللقاء الوحيد في الدقيقة 45+5.

شوط أول انتهى بتقدم الأبيض في نهايته.

وفي الشوط الثاني أشهر عادل بطاقة صفراء ثانية لأسامة فيصل ثم الحمراء بعد إدعائه السقوط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وشارك محمد بسيوني ومحمد جريندو بدلا من كريم بامبو ومحمد هلال لتنشيط الهجوم في الدقيقة 65.

وسجل أحمد حمدي هدفا في الدقيقة 77 ألغي بداعي التسلل في بداية الهجمة على زيزو.

وسدد سامسون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حسن شاهين لركنية في الدقيقة 83.

وشارك أخيرا محمد عاطف وزياد كمال بدلا من زيزو وحمدي في الدقيقة 89.

ومن بينية سامسون انفرد زياد كمال وسدد كرة ضعيفة للغاية تصدى لها شاهين ومنع الثاني للأبيض.

وسدد جريندو كرة قوية تصدى لها عواد في الدقيقة 90+4 لتنتهي المباراة بفوز الزمالك وحصد 3 نقاط جديدة.

الزمالك البنك الأهلي الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد سموحة.. القناة الناقلة ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. زيزو ينضم لصراع خماسي الصدارة طارق مصطفى: البنك يتعرض للظلم.. وضربة جزاء الزمالك مشكوك في صحتها مؤتمر جوميز: لاعبو الزمالك أذكياء.. وهذا المركز الأفضل لـ سامسون طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الزناري وشلبي تعادل سلبي يرتقي بمراكز فيوتشر والطلائع في الدوري الأهلي يطلب ردا من اتحاد الكرة قبل التصعيد للجهات الدولية في أزمة الشيبي والشحات الثالث من علامة الجزاء.. زيزو يرتقي في ترتيب هدافي الدوري ويعزز رقمه مع الزمالك
أخر الأخبار
لندن زرقاء.. تشيلسي ينتصر على توتنام بثنائية ويقترب من المقاعد الأوروبية 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – بثلاثية قاتلة.. الاتحاد يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي 28 دقيقة | كرة سلة
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد سموحة.. القناة الناقلة 46 دقيقة | الدوري المصري
ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. زيزو ينضم لصراع خماسي الصدارة 56 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - روما (0)-(2) ليفركوزن.. جووووول صاروخي ساعة | الكرة الأوروبية
طارق مصطفى: البنك يتعرض للظلم.. وضربة جزاء الزمالك مشكوك في صحتها ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوميز: لاعبو الزمالك أذكياء.. وهذا المركز الأفضل لـ سامسون ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الزناري وشلبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية