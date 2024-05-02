كرة سلة - الجزيرة يهزم الزمالك ويحصد برونزية كأس مصر

فاز الجزيرة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر لكرة السلة، بعد الفوز على حساب الزمالك.

وتغلب الجزيرة على الزمالك بنتيجة 77-67، في المباراة التي أقيمت على صالة 6 أكتوبر.

وكان الجزيرة خسر أمام الأهلي في مباراة نصف النهائي بنتيجة 67-66، فيما خسر الزمالك أمام الاتحاد السكندري 76-68.

وكان الزمالك قد حصد وصافة النسخة الماضية من البطولة.

ويلتقي الأهلي والاتحاد في المباراة النهائية لكأس مصر، حيث يرغب الفريق الأحمر في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، فيما يسعى الاتحاد لتعويض خسارته الموسم قبل الماضي أمام الأهلي في المباراة النهائية.

وكان الاتحاد قد حصد آخر ألقابه ببطولة كأس مصر في 2021 على حساب الأهلي.

ويتكرر نهائي الاتحاد السكندري أمام الأهلي للمرة الرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.